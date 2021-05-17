إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا من الهند

بلادي – الرياض : قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا المستجد من الهند إلى المملكة، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ووصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بعد رحلة استغرقت 15 ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار كورونا. الجدير بالذكر أن طائرات الإخلاء الطبي قامت بنقل أكثر من 74 حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس.

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