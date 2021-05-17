التعرف على طريقة التقديم على كلية الملك خالد العسكرية 1442 أحد الموضوعات الهامة الذي يبحث عنها الكثير من الطلاب الراغبين في التقديم بالكلية، وذلك بعد الإعلان من قبل وزارة الحرس الوطني عن تحديد موعد استقبال الطلبات الخاصة بالانضمام لكلية الملك خالد العسكرية، حيث ان عملية التقديم متاحة أمام الخريجين من الثانوية وحملة الشهادة الجامعية للعام الحالي، عن طريق بوابة لجنة القبول والتسجيل، وسنعرض في هذا المقال مواعيد التقديم على كلية الملك خالد العسكرية 1442 (الرابط والشروط المطلوبة).

مواعيد التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1442

ووفقًا لما أعلنته وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية فإن مواعيد التقديم بالكلية ستكون كالأتي:

موعد التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين: الأربعاء 7 شوال 1442 الموافق 19 مايو 2021.

موعد انتهاء التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين: الأحد 11 شوال 1442 الموافق 23 مايو 2021.

موعد التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للثانوية: الثلاثاء 20 شوال 1442 الموافق 1 يونيو 2021.

موعد انتهاء التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للثانوية: الأحد 25 شوال 1442 الموافق 6 يونيو 2021.

الشروط والضوابط المطلوبة للتقديم في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين

وبالنسبة للشروط والضوابط المطلوبة للتقديم في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين فقد وضعت كلية الملك خالد العسكرية عدة شروط يجب استيفاؤُها للجامعيين من قبل الراغبين بالانضمام لبرامجها، وهي كالأتي:

يشترط أن يكون الراغب في التقديم في كلية الملك خالد العسكرية سعودي الجنسية. يجب أن يكون عمر الراغب في التقديم في كلية الملك خالد العسكرية لكافة التخصصات عند بدء العام الدراسي 27 عاماً فما أقل،وذلك استثناء الأطباء 30 عاما. يجب أن لا يكون الراغب في التقديم في كلية الملك خالد العسكرية متزوج من امرأة غير سعودية، ويكون حاصل على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وبتقدير لا يقل عن جيد. يشترط على الراغب في التقديم في كلية الملك خالد العسكرية أن لا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد، وأن يمتلك معادلة للشهادة من خارج المملكة. يستلزم ألا يقل طول الراغب في التقديم في كلية الملك خالد العسكرية عن 165 سم وألا يزيد عن 188 سم، ولا يقل وزنه عن 52 كجم وألا يزيد عن 95 كجم. يجب أن يؤدي الراغب في التقديم في كلية الملك خالد العسكرية اختبار كفايات اللغة الانجليزية لكل التخصصات الصحية باستثناء الأطباء. يشترط على الراغب في التقديم في كلية الملك خالد العسكرية تأدية اختبار القدرات العامة للتخصصات النظرية. يجب أن يكون الراغب في التقديم في كلية الملك خالد العسكرية حسن السير والسلوك، وأن يجتاز اختبارات القبول المختلفة.

الرابط الرسمي لتقديم طلب عبر لجنة القبول والتسجيل

يشار إلى أن كلية الملك خالد العسكرية قد خصصت رابطا رسميا موعد للتقديم على الكلية عبر لجنة القبول والتسجيل مخصصا للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية، في حين أنها خصصت رابط للطلبة المتقدمين مِن حملة شهادات الثانوية.