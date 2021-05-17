نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الأسرة في السعودية للقطاع الحكومي والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين عن الشروط اللازمة للحصول على قرض الأسرة لجميع الأشخاص غير المقتدرين في المملكة العربية السعودية والوقت المخصص من أجل صرفه من بنك التسليف، وللحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف لابد من تقديم الأوراق والمستندات التى تثبت أحقية الفرد في الحصول على القرض من عدمه

مدة صرف قرض الأسرة

ويستغرق مدة صرف قرض الأسرة لجميع الأشخاص غير المقتدرين من 7 إلى 10 أيام حيث يحتاج البنك إلى فحص الأوراق والتأكد من صحتها منعًا للتلاعب والتزوير

قيمة قرض الأسرة

وأوضحت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية أن قيمة قرض الأسرة غير ثابته تختلف باختلاف الحالات وطبيعة الأسرة وحسب سن الشخص إلًا أن أقصى مدة القرض تصل حتى 60 ألف ريال سعودي.

معلومات عن القيمة الخاصة بالقرض

يمكن للفرد الإطلاع على القيمة الخاصة بالقرض من خلال الخطوات التالية

1 في حال بلغ الفرد سن 65 ولم يتخطى الـ 70 الحد الأقصى لقرض الأسرة 18 ألف ريال سعودي

2 في حال كان الفرد في سن الـ 60 ولم يصل 65 قيمة القرض تصل حوالي 30 ألف ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الأسرة في السعودية

وحددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الأوراق والمستندات التي يجب على الفرد تقديمها من أجل الحصول على قرض الأسرة على النحو التالي

أوراق الموظفين في القطاع الحكومي

في حال كان الفرد يعمل بالقطاع الحكومي فيجب تقديم الأوراق اللازمة

1 تقديم صورة خاصة بسجل الأسرة

2 إحضار نموذج تسليم البريد موجود عليه توقيع العميل واسمه، إضافة إلى اسم وختم موظف البريد

3 تقديم كشف حساب لآخر 3 شهور من الراتب قبل الحصول على قرض الأسرة

4 يتطلب قرض الأسرة تقديم رقم الحساب الآيبان المكتوب على مستندات البنك الرسمية وعليه الختم

5 تقديم بطاقة الهوية وأن تكون سارية المفعول

6 ضرورة تقديم تصريح بياناتي ساري المفعول يمكن الحصول عليه من وزارة الداخلية

7 نموذج رقم 104 مطبوع إلكترونيًا وعليه جميع الأختام بشرط ألًا يكون مر عليه أكثر من 60 يومًا

8 تقديم تصريح بياناتي يخص الأبناء وأن يكون ساري المفعول مع ضم أبناء الفرد إذا تراوحت أعمارهم بين 18 و24 سنة، أما الإناث يمكن ضمهم في حالة كانوا أكبر من 18 سنة.

الأوراق التي تطلب من موظفي القطاع الخاص

وحددت الجهات المعنية الأوراق الرسمية للحصول على قرض الأسرة للقطاع الخاص على النحو التالي

1 تقديم الهوية الوطنية الخاصة بالفرد

2 صورة مفصلة عن الراتب وعليها ختم موقع من جهة العمل والتاريخ

3 تقديم شهادة مدد وأجور مشترك بشكل مطبوع من خلال الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية

4 تصريح بيانات خاصة بالشخص وآخر بالأبناء وأن يكون التصريح ساري المفعول

5 تقديم صورة من عقد الزواج

6 تقديم صورة من السجل الأسري وإضافة الزوجة

7 تقديم أصل رقم حساب الآيبان المكتوب في أوراق البنك الرسمية ومدون عليها ختم البنك.

تعرف على الشروط الأساسية للحصول على قرض الأسرة

وحددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشروط الأساسية للحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف وتأتي على النحو التالي

1 يجب أن يكون الفرد من محدودي الدخل أو ليس لهم دخل في السعودية

2 يجب تقديم الأوراق والوثائق التي يطلبها البنك وفي حال عدم توفرها لا يمكن للفرد الحصول عليه

3 إذا حصل الفرد على قرض مسبق يجب الالتزام بتسديده من أجل الحصول على آخر

4 في حال كانت المرأة أرملة أو مطلقة أو تربي الأطفال يمكنها الحصول على قرض الأسرة بدون النظر إلى عمرها.

5 يجب أن يكون الفرد سعودي الجنسية

6 يجب أن يحصل الفرد على راتب شهر 10 آلاف ريال سعودي، وألًا يتجاوز أعمار الفرد 70 سنة.