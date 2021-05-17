نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على كلية الملك فهد الأمنية وشروط القبول والتسجيل في المقال التالي
أبشر توظيف هو رابط التقديم على كلية الملك فهد الأمنية والتي تستقبل من اليوم طلب الالتحاق في الدورة رقم 65 من الدورات العسكرية لرتب الضباط، ويكون المتقدمين من خريجي الشهادة الثانوية العامة للعام الحالي، أو على حسب ما ورد في شروط القبول والتسجيل في كلية الملك فهد، وقد تم الإعلان عنها جميعاً على الرابط الإلكترونية لموقع أبشر التوظيف، مع التعليمات التي ينبغي على الطلاب من المتقدمين التعرف عليها خلال تسجيل البيانات الخاصة بهم، حتى بكون الطلب صحيح ويحصل على فرة المنافسة للترشيح.
كلية الملك فهد الأمنية 1442
يمكن للطلاب زيارة رابط التقديم على كلية الملك فهد الأمنية بداية من اليوم الثلاثاء سادس يوم من شهر شوال للعام 1442، وحتى حلول الساعة العاشرة من صباح يوم 11 شوال يوم الأحد القادم، حيث ينتهي عندها فترة التقديم التي أعلنت عنها الإدارة المركزية بوكالة القبول المركزي التي تتبع وزارة الداخلية السعودية، والتي تكون مسئولة عن طرح الوظائف العسكرية واستقبال طلبات التقديم وفحصها والكشف عن أسماء المرشحين الأولية، للاختبارات النهائية ثم إعلان نتيجة القبول النهائي .
شروط التقديم على كلية الملك فهد الأمنية
تنويه حول بعض شورط تقديم كلية الملك فهد الأمنية نضعه لمن يبحث عن الضوابط، مع العلم بأن جميع البيانات متاحة على موقع أبشر التوظيف.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- الاستثناء لمن ولد مع والدية خلال الخدمة خارج المملكة.
- حسن الخلق والسمعة
- سليم ولائق طبياً
- الحصول على شهادة الثانوية العامة علمي – شرعي، ولنظام المقررات طبيعي وإنساني .
- المعدل التراكمي لا يقل عن 80 %.
- السن لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.
- تقديم معادلة شهادة الثانوية العامة لمن حصل عليها من خارج المملكة.
- الحصول على درجة 70% في اختبار القدرات العامة.
رابط تقديم أبشر لكلية الملك فهد
سجل طلب التقديم على دورة بكالوريوس العلوم الأمنية في كلية الملك فهد من رابط أبشر توظيف، ومن نفس البوابة سيتم إعلان نتائج الترشيح المبدئية بعد انتهاء فحص الطلبات.
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