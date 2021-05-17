نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب كلية الملك فهد الأمنية 1442 مع البدلات وشروط قبول كلية الملك فهد الأمنية للثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب كلية الملك فهد الأمنية 1442 ، من خلال ما نحرص على تقديمه على موقع ثقفني سنتعرف سوياً على رواتب كلية الملك فهد الأمنية 1442 حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن بدء فتح القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية 1442 لحملة الثانوية، والتي ستبدأ خلال الفترة من صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 1442/10/06هـ الموافق 2021/05/18م وينتهي التقديم في كلية الملك فهد الأمنية يوم الأحد بتاريخ 1442/10/11هـ الموافق 2021/05/23م، ونختص في هذا التقرير رصد تفاصيل كم رواتب كلية الملك فهد الأمنية مع البدلات 1442 ، والتي يرغب في معرفتها الكثير من الأشخاص قبل البدء في عملية التقديم على كلية الملك فهد الأمنية 1442.

رواتب كلية الملك فهد الأمنية 1422

رواتب كلية الملك فهد الأمنية مع البدلات 1442 ، في إطار متصل أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1442 لحملة الثانوية للالتحاق بدورة الضباط 65 ، وذلك وفقاً للموعد المُحدد والشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بـ التقديم في كلية الملك فهد الأمنية الأمنية 1442 والتي سنتعرف عليها أدناه.

شروط قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، انساني) ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابق.

أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في الثانوية العامة.

ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي القادم بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%).

أن يؤدي الاختبار التحصيلي للمسار (العلمي / العلوم الطبيعية) في الوقت المحدد له.

ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

رواتب كلية الملك فهد الأمنية 1442 مع البدلات

تزامناً مع إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1442 لحملة الثانوية العامة يرغب الكثير الآن لمعرفة كم رواتب كلية الملك فهد الأمنية مع البدلات، وذلك قبل أن يبدأ في إتمام عملية التقديم في كلية الملك فهد الأمنية وتُعد الرواتب العسكرية التي حددتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير ويرغب في معرفتها الكثير ورواتب كلية الملك فهد الأمنية 1442 جاءت كالتالي:

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية ١٤٤٢

يمكنكم التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 من خلال رابط بوابة أبشر للتوظيف، وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد كافة التفاصيل عن كم رواتب كلية الملك فهد الأمنية 1442 ، وتفاصيل شروط قبول كلية الملك فهد الأمنية وسوف نتابع المزيد عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442، وذلك بعد انتهاء فترة التقديم وأعمال الفرز وتحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي.