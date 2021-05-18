نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الدول الممنوع السفر إليها مباشر أو غير مباشر دون الحصول على إذن مسبق في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والأزمات واتخاذ إجراءات غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا واتخاذ عدة إجراءات أمنية واحتياطية، فقد قامت وزارة الداخلية بإصدار العديد من القرارات الهامة ومنها استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق، وفي ظل الظروف الأمنية وحالة عدم الاستقرار السائدة في جميع دول العالم وانتشار فيروس كورونا وتحوره فقد أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 29 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 13 يناير 2021م بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وحرصاً من المملكة على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج عند حلول موعد السماح به اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021م، وفي ظل الظروف الأمنية وحالة عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا ( كوفيد ـ 19 ) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس ، تؤكد وزارة الداخلية على المواطنين استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى.

الدول التي تم منع السفر منها وإليها:

ونذكر من خلال هذا المقال الدول التي ليس لها إذن مسبق من الجهات المعنية وحذرت وزارة الداخلية، وهذه الدول هي:

ليبيا

سوريا

لبنان

اليمن

إيران

تركيا

أرمينيا

الصومال

الكونغو الديمقراطية

أفغانستان

فنزويلا

روسيا البيضاء

الهند

وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

توخي الحذر بين المسافرين:

وقد وجهت وزارة الداخلية تحذير لكافة المواطنين الذي يرغبون في السفر بضرورة الحذر على أوسع النطاق والالتزام بالإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع، بالإضافة إلى إنها أشارت إلى الابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

بدء سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية:

مع بداية يوم الاثنين بدء العمل بالقرار الذي تم إصداره من قبل الوزارة الذي يشمل رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية، على أن يضم جميع المنافذ سواء( برية – بحرية – جوية) وجاء هذا القرار شامل العديد من الفئات، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بالسيطرة على انتشار الفيروس واتخاذ الإجراءات الاحترازية فقد تم السماح بسريان الطيران بين بعض الدول، ومن الجدير بالذكر إنه توافد عدد كبير من المسافرين في صالات السفر في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، والمنافذ الأخرى بما فيها البرية في مختلف مناطق البلاد، وذلك قبيل ساعات من انطلاق أولى الرحلات.

رفع تعليق سفر المواطنين:

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت في 2 مايو الجاري، أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، بالإضافة إلى إنها تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 17 مايو 2021م، وذلك للفئات المسموح لها بالسفر.

الفئات المسموح لها بالسفر:

المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح “كورونا” كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا). المواطنون المتعافون من فيروس “كورونا”، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا). المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر “كورونا” خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات. ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

جاهزية الخطوط السعودية:

قامت شركة الخطوط السعودية بالتنسيق والتعاون مع بعض الهيئات العامة للطيران المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة، قد أعلنت في وقت سابق استكمال جاهزية التشغيل لكافة شركاتها استعدادًا لرفع تعليق سفر المواطنين ، وكذلك تم الاستعداد لجميع نوافذ السفر واستعدادها التام للبدء في سيران حركة الطيران، وكما تم الاستعداد الجوازات على مداخل ومخارج جسر الملك فهد بين المملكة والبحرين.