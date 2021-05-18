رابط التقديم في كلية الملك فهد الامنية 1442 وموعد القبول العسكري لكافة الطلاب دورة 65 ضباط عبر أبشر

التقديم في كلية الملك فهد الامنية 1442 وهي من اكثر الكليات التي وجدت انتشاراً كبيراً فهي توفر مستقبل باهر للخريجين، يمكن اليوم التقديم عبر بوابة أبشر للتوظيف التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية لجميع الطلاب الذي تنطبق عليهم الشروط الموضوعة من جانب الكلية.

التقديم في كلية الملك فهد الامنية 1442

فقد أعلنت كلية الملك فهد عن موعد القبول العسكري لجميع الطلاب وكذلك القبول المركزي في وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وذلك من خلال فتح باب التقديم للطلاب ومؤهلات الثانوية العامة، فهي تعتبر من الكليات الهامة داخل المملكة العربية السعودية حيث أنها تأسست في عام 1935 ومقرها طريق خريص شرق العاصمة بالرياض.

شروط التقديم في كلية الملك فهد الامنية

حددت إدارة الكلية العديد من الشروط للأشخاص الراغبين في الالتحاق بكلية فهد الأمنية وهي كما يلي:

أن يمتلك الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالكلية الجنسية السعودية.

المتقدم يجب أن يكون سليم ومعافي بدنياً، كما أنه خالي من الأمراض المعدية والتشوهات.

أن يكون الشخص المتقدم معافي من جميع الأمراض العقلية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم طيب الخلق وحسن السلوك، وألا يكون محكوم عليه في أي من القضايا.

أن يكون الشخص مناسب لوزن والطول المحدد وفقاً إلى اللائحة الطبية الموضوعة من جانب الكلية.

كما تقبل الكلية أن يكون الشخص المتقدم خريج العام الحالي وليس من الأعوام السابقة.

ألا يكون متزوج من إمراة غير سعودية الجنسية، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز الفحص الطبي المحدد من جانب الكلية.

سوف يتم الإعلان عن الأشخاص المقبولين وذلك من خلال بوابة وزرارة الداخلية السعودية بعد ان يتم استيفاء جميع الشروط الخاصة بالكلية، حيث يتم التقديم في يوم الثلاثاء الموافق يوم 18 من شهر مايو 2021.