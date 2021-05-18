رابط أبشر للتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1442 دورة 65 مع شروط التقديم

كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1442 هي من أهم الكليات الموجودة في السعودية والتي يحرص الكثير من الطلاب على الالتحاق بها، لما لها من شأن كبير، حيث تم الإعلان عن فتح باب التقديم بداية من يوم 18 مايو عام 2021 عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1442

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن فتح باب التقديم لخريجي الثانوية العامة في العام الحالي وذلك للالتحاق بالدورة رقم 65 وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق تاريخ 6/10/1442 هـ على أن ينتهي موعد التقديم في الكلية يوم الأحد الموافق 11/10/1442 هجرية وهو ما يوافق يوم 23/5/2021.

خطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

للأشخاص الراغبين في التقديم إلى الكلية عليهم اتباع الخطوات التالية:

في البداية الدخول على منصة أبشر للوظائف من خلال الرابط التالي https://jobs.sa/ تسجيل الدخول في الحساب الخاص بك وذلك عبر إدخال الاسم وكلمة المرور. اختر في القائمة الجانبية التي ستظهر أمامك على الصفحة التسجيل في الكلية قم بكتابة رقم الهوية الوطنية، ثم الاسم بالشكل الصحيح ثم بعد ذلك سجل البيانات الشخصية الخاصة بك اضغط على زر التسجيل.

كلية الملك فهد الأمنية

حيث يشهد كل عام عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة الذين يمكنهم الالتحاق بها والحصول على بكالوريوس في العلوم الأمنية وذلك بغرض العمل في أحد القطاعات الأمنية.

شروط الالتحاق بكلية الملك فهد