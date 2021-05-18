نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التداول في السوق السعودي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحدد سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية والمعروفة باسم، مواعيد التداول في السوق السعودية، وهي المواعيد التي يبدأ التداول فيها وموعد الانتهاء خلال اليوم، ويهتم المستمثرون والمضاربين في السوق بمعرفة أوقات التداول، لمعرفة المواعيد المناسبة لهم في حركتي البيع والشراء وحتي يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها السوق.

وفي السطور التالية نسلط الضوء علي سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، وأوقات التداول في السوق السعودي، بالإضافة إلي أوقات التداول بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك وغيرها من المعلومات المتعلقة.

سوق الأوراق المالية في السعودية

أنشئت سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية والمعروفة باسم تداول كشركة مساهمة سعودية، بناء علي قرار من مجلس الوزراء السعودية في جلسته التي تم عقدها يوم الأثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر لعام 1428 هجريا والموافق التاسع عشر من شهر مارس لعام 2007 ميلاديا، حيث تم أصدار قرار تأسيس الشركة لتنفيذ المادة رقم 10 من نظام السوق المالية، وهي الجهة المنوط لها بالعمل في الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم إدراج الأوراق المالية بها وتدوالها.

ويلبغ رأس مال سوق الأوراق المالية نحو 1.200.000.000 ريال سعودي، وبقيمة أسهم تصل 120 مليون سهم، وتبلغ قيمة السهم الواحد نحو 10 ريال سعودي، وقد اكتتب فيها صندوق الاستثمارات العامة، وانضمت سوق الأوراق المالية كعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وانضمت أيضا كعضو في الاتحاد الدولي للبورصات العالمية.

مواعيد التداول في السوق السعودي 2021

تبدأ عملية التدوال في سوق الأوراق المالية “تداول” في المملكة العربية السعودية بدءا من يوم الأحد وتستمر حتي يوم الخميس لفترة واحدة فقط، علي أن تغلق عملية التداول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وجاءت مواعيد التداول علي النحو التالي:

تداول الأسهم: يبدأ تدوال الأسهم بدءا من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتي الساعة الثالثة عصرا.

تداول صناديق المؤشرات: يبدأ تداول صناديق المؤشرات من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتي الساعة الثالثة عصرا.

تداول الصكوك والسندات: يبدأ التدول من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتي الساعة الثالثة عصرا.

أوقات التداول بعد العيد 1442

تتوقف سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية عن العمل في الأعياد والإجازات الرسمية مثل عيد الفطر المبارك وعيد الأضحي المبارك واليوم الوطني السعودي، وأعلنت سوق الأوراق المالية السعودية استئناف عملية التداول بعد إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت منذ يوم الأثنين العاشر من شهر مايو 2021 علي أن تنتهي يوم الأحد السادس عشر من شهر مايو علي أن تبدأ استنئاف التداول صباح يوم الأثنين الموافق السابع عشر من شهر مايو الموافق الخامس من شهر شوال الجاري.