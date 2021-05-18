نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة أبشر للتوظيف والتقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة أبشر للتوظيف التي تعد المنصة الإلكترونية المعنية بتقديم الخدمات والوظائف المتاحة للمواطنين بشكل إلكتروني؛ حيث أن هناك العديد من القطاعات المستفيدة التي تقوم بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها عبر منصة أبشر للتوظيف، ومن خلال التسجيل في منصة أبشر للتوظيف يستطيع المواطنين التسجيل في الوظائف المتاحة، ومن بين الوظائف المتاحة حاليًا عبر منصة أبشر تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442.

رابط منصة أبشر للتوظيف

تحرص الجهات المستفيدة من خدمة التوظيف عبر رابط منصة أبشر للتوظيف على الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، ومن بين هذه القطاعات كلية الملك فهد الأمنية؛ حيث أعلنت إدارة القبول المركزي عن فتح باب تقديم كلية الملك فهد الأمنية دورة الضباط 65 يوم الثلاثاء 18 مايو الموافق 6 شوال، وسيتم تلقي طلبات التقديم عبر منصة أبشر للتوظيف www.absher.sa.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442

يستطيع المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في منصة أبشر للتوظيف تقديم وظائف الملك فهد، وغيرها من إعلانات الوظائف الشاغرة المتاحة، من خلال الخطوات التالية:

تسجيل دخول منصة أبشر للتوظيف. دخول صفحة الوظائف المتاحة. اختيار تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442. تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول الفارغة. الإطلاع على الشروط والتفاصيل والنقر بالموافقة. النقر على أيقونة تقديم الطلب.

شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442

حددت إدارة القبول والتسجيل التابعة لوزارة الداخلية شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للالتحاق بدورة العلوم الأمنية رقم 65 عبر منصة أبشر للتوظيف، ومن أهم هذه الشروط:

النشأة والجنسية السعودية والإقامة الدائمة في السعودية مع استثناء الطلاب الذين أقاموا خارج البلاد نتيجة ظروف العمل.

الحصول على الشهادة الثانوية من المدارس السعودية، ومعادلة الشهادة في حالة الحصول عليها من خارج السعودية.

المعدل التراكمي لا يقل عن 80%، ويكون حاصل على الشهادة الثانوية لهذا العام انتظام نهاري.

السن لا يقل عن 71 عامل في بطاقة الهوية ولا يقل عن 22 عام.

اجتياز المقابلات والاختبارات الخاصة بالقبول.

اللياقة الطبية والبدنية و تناسب الوزن مع الطول.

اجتياز اختبار القدرات في المركز الوطني للقياس، واختبار التحصيلي بحيث لا تقل النسبة عن 70.

السمعة الحسنة، وعدم الاشتراك في جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

عدم الزواج من امرأة غير سعودية.

إلى هنا نكون تعرفنا على شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية، وخطوات التقديم في وظائف كلية الملك فهد ضباط، والالتحاق بدورة العلوم الأمنية رقم 65، من خلال رابط منصة أبشر للتوظيف.