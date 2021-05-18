نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية وشروط قبول الطلاب في المقال التالي
بدء التقديم في كلية الملك فهد الأمنية وذلك عبر بوابة السر الإلكترونية، حيث أعلنت البوابة أنه تم البدء في تقديم طلبات القبول عبر الرابط الخاص بها، وأعلنت أيضًا المنصة عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الفرد المتقدم للكلية الأمنية، كما وضعت الكلية عدة تعليمات للقبول في الكلية للأفراد خريجي الثانوية العامة، ومن الجدير ذكره أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأفراد المقبولين هي منصة أبشر للتوظيف، كما سيتم إرسال رسائل نصية عبر الجوال الخاص بالمتقدم، والفرد المقبول في الكلية وسوف يتمكن من الحصول على الدرجة البكالوريوس في العلوم الأمنية.
التقديم في كلية الملك فهد الأمنية
تم الإعلان عن مواعيد الاختبارات الإنجليزية للراغبين في الالتحاق بالكلية قريبًا، كما أكدت الكلية أنه يجب مراعاة كافة الشروط التي تم وضعها مسبقًا من قبل الإدارة، وإذا لم تتوافر الشروط سوف يتم حذف طلبات المتقدم، وانه في حالة القبول سيتم إرسال رسالة نصية عبر الهواتف الخاصة بالمتقدم.
ويبدأ اليوم الثلاثاء الموافق ٦ شوال فتح قبول الطلبات من المتقدمين بداية من الساعة ٨:٠٠ صباحًا حتى الساعة ١٠:٠٠ في صباح اليوم اليوم التالي، وذلك من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.
شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية
وضعت إدارة الكلية عدة شروط يجب أن تتوافر في الفرد الراغب في التقديم في الدورة ٦٥، وتلك الشروط هي كالتالي:
- يجب أن يكون المعدل التراكمي لدرجات طلاب الثانوية العامة لا يقل عن ٨٠%، وذلك حتى يتمكنوا من الالتحاق بالوظائف العسكرية بعد التخرج من الكلية.
- يجب إدخال البيانات بدقة والتأكد من صحتها، ويجب أن تكون المعلومات كاملة غير ناقصة، لأن المنصة سوف تقوم بحذف الطلبات الغير مكتملة أو التي تحتوى على بيانات خاطئة.
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