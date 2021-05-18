رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية وشروط قبول الطلاب

بدء التقديم في كلية الملك فهد الأمنية وذلك عبر بوابة السر الإلكترونية، حيث أعلنت البوابة أنه تم البدء في تقديم طلبات القبول عبر الرابط الخاص بها، وأعلنت أيضًا المنصة عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الفرد المتقدم للكلية الأمنية، كما وضعت الكلية عدة تعليمات للقبول في الكلية للأفراد خريجي الثانوية العامة، ومن الجدير ذكره أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأفراد المقبولين هي منصة أبشر للتوظيف، كما سيتم إرسال رسائل نصية عبر الجوال الخاص بالمتقدم، والفرد المقبول في الكلية وسوف يتمكن من الحصول على الدرجة البكالوريوس في العلوم الأمنية.

التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

تم الإعلان عن مواعيد الاختبارات الإنجليزية للراغبين في الالتحاق بالكلية قريبًا، كما أكدت الكلية أنه يجب مراعاة كافة الشروط التي تم وضعها مسبقًا من قبل الإدارة، وإذا لم تتوافر الشروط سوف يتم حذف طلبات المتقدم، وانه في حالة القبول سيتم إرسال رسالة نصية عبر الهواتف الخاصة بالمتقدم.

ويبدأ اليوم الثلاثاء الموافق ٦ شوال فتح قبول الطلبات من المتقدمين بداية من الساعة ٨:٠٠ صباحًا حتى الساعة ١٠:٠٠ في صباح اليوم اليوم التالي، وذلك من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية

وضعت إدارة الكلية عدة شروط يجب أن تتوافر في الفرد الراغب في التقديم في الدورة ٦٥، وتلك الشروط هي كالتالي: