نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استعادة تأمين تكافل الراجحي للسيارات إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عملت شركة الراجحي للتأمين على تقديم من خلال خدماتها الرقمية إمكانية استعادة تأمين تكافل الراجحي للسيارات باتباع بضعة خطوات بسيطة يتمكن من خلالها العميل من الحصول على قيمة تأمينه، كما يمكنه إلغاء تأمين تكافل الراجحي عبر الموقع الرسمي بسهولة، كل هذا باتباع خطوات سهلة لإلغاء وثيقة التأمين واسترجاع قيمتها.

طريقة استعادة تأمين تكافل الراجحي للسيارات

عندما يرغب العميل في إنهاء وإلغاء الوثيقة الخاصة بالتأمين على السيارة خاصته، يمكنه هذا بسهولة من خلال تقديم طلب للشركة من خلال زيارة لها، لتبدأ الشركة بالتعرف من قبلها على السبب الرئيسي للإلغاء، مع منح العميل العديد من الحلول المختلفة التي إما أن تقنعه بالعدول عن موقفه، او أنه يبقى على قراره بالإلغاء كما يحلو له.

عند الإلغاء يقوم العميل بإعادة للشركة الكروت ووثيقة التأمين الخاصة بالشركة، لتبدأ الشركة على الفور باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإلغاء، مع صرف للعميل دفعات الاشتراك في خلال مدة تصل إلى 15 يوم من يوم تاريخ إلغاء الوثيقة، وبالتالي استعادة تأمين تكافل الراجحي للسيارات.

كيفية تقديم طلب حذف تأمين تكافل الراجحي إلكترونيًا.

في حالة أراد العميل عدم الذهاب إلى شركة الراجحي، فيمكنه إلغاء وثيقة التأمين خاصته إلكترونيًا عبر موقع شركة تكافل الراجحي مباشرة الرسمي، ويتم هذا باتباع ما يلي:

يتم الدخول إلى رابط موقع شركة تكافل الراجحي الرسمي.

سجل دخولك على الحساب الرسمي.

ابدأ بملء البيانات المطلوبة مثل الاسم ونوع التأمين الخاص بم.

أكتب رقم الهوية الوطنية، والبريد الإلكتروني، والمدينة.

أدخل رقم الجوال الخاص بك والذي تم تسجيله مُسبقًا بالشركة.

أكتب رقم وثيقة التأمين.

تأكد من صحة البيانات، ثم اضغط على موافق لتأكيد الغاء الوثيقة.

أيضًا أتاحت شركة الراجحي للتأمين إمكانية التواصل ع الشركة عبر الاتصال على الرقم الموحد للشركة المجاني 8001184444 أو يمكن التواصل والاستفسار عبر الاتصال على الرقم 920004414