نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الضمان الاجتماعي للحصول على رواتب الضمان والتأهيل الشامل والمساعدة المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين السعوديين المستحقين للزكاة والذين تنطبق عليهم كافة شروط الاستحقاق، والذي تقوم بإتاحة التقديم والتسجيل للحصول على راتب شهري للمواطنين وأيضا الفئة الخاصة من التأهيل الشامل من فئات المعاقين والأرامل والأيتام وجميع المشمولين في هذه الفئة، وكذلك الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة والراغبين في التعرف على الموعد المتوقع لإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة لعام 1442.

الفئات المشمولة بدعم مؤسسات المملكة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

هي أحد مؤسسات المملكة التي تم فيها إدماج وزارتي الموارد البشرية مع وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم أعم واشمل للخدمات والتي تشمل جميع الفئات المستحقة للدعم في إطار التضامن والتضافر المجتمعي باستقبال أموال الزكاة من الموارد المختلفة التي تعتبر مورد المال الأشمل للوزارة ويتم صرفة إلى الفئات المستحقة للدعم والمسجلة لدى الوزارة، حيث تقوم بتقديم الخدمات التالية:

استقبال طلبات رواتب الضمان الاجتماعي.

إتاحة رابط متابعة طلبات المواطنين.

تحديد موعد شهري لصرف راتب الضمان حسب تقويم السعودية لرواتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

استقبال طلبات تسجيل التأهيل الشامل (أرامل – معاقين – أيتام).

إتاحة رابط متابعة طلبات المواطنين.

إتاحة موعد شهري لصرف رواتب التأهيل الشامل.

إتاحة مواعيد تحديث طلبات المستفيدين حسب ما تقوم الوزارة بالإعلان عبر موقعها على تويتر.

تقوم الوزارة بإتاحة رابط تسجيل طلبات المساعدة المقطوعة.

تتيح للمستفيدين رابط متابعة طلبات المواطنين.

تقوم بتحديد موعد صرف المساعدة حسب عدد من العوامل المؤثرة علي تحديده.

شروط رواتب الضمان والتأهيل

تقوم وزارة الموارد البشرية بوضع عدد من القوانين والعوامل المحددة لقبول طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الرواتب الشهري كمساعدات مالية، وهي الشروط العامة للقبول والتي يكون من أهمها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والا يكون عمر المتقدميم أقل من 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، أن يكون معدوم الدخل أو له دخل شهري لا يكفي حد الكفاف، ويتم تقديم جميع ما يثبت طلباته مع ضمان عدم التلاعب بالوثائق أو بالمعلومات، كما يجب ألا يكون من أصحاب الأملاك ليتم إتاحة الرواتب لمن هم أحق منه.

خطوات تسجيل الضمان الاجتماعي

تتيح الوزارة رابطها الرسمي للدخول بعدد من الخطوات للتسجيل في طلب راتب الضمان وايضا رواتب التأهيل الشامل والمساعدة المقطوعة، وذلك كما تتيح لهم تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بهم طوال العام:

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي خطوات الاستعلام عن طلب الضمان يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم اختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية. الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يتم كتابة رقم الهوية يتم اتباع الخطوات اللازمة لتسجيل طلب جديد. يتم الحصول على رقم الطلب. يتم الدخول على رابط الاستعلام عن طلب لوزارة الموارد البشرية. يقوم المستخدم بكتابة رقم الطلب. يتم كتابة الرقم المدني الخاص بالمسجل. يقوم بكتابة رمز التحقق. ثم يبدأ العرض.

رواتب التأهيل الشامل

تتيح الوزارة أيضا التسجيل للفئات اصحاب الأمراض المزمنة أو الحودث الخطيرة أو المعاقين إعاقة مؤقتة أو مستديمة والأرامل والمطلقات الذين ليس لهم عائل أو دخل، للحصول على الرواتب الشهرية من الوزارة، ويجب تقديم ما يفيد المعلومات المقدمة في الموقع مع تقرير طبي من مؤسسة صحية معتمدة بالمملكة لضمان صحة البيانات، على أن يتم صرف رواتب الضمان الاجتماعي في يوم 13 من كل شهر ميلادي بينما يتم تحديد موعد صرف رواتب التأهيل الشامل في السادس والعشرين من كل شهر ميلادي أيضا.