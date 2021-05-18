القرارات الجديدة لوزارة العمل بالمملكة للسعوديين والمقيمين

القرارات الجديدة لوزارة العمل التي قامت بالإعلان عنها في الآونة الأخيرة حيث تم إصدار العديد من القرارات الجديدة الهامة الخاصة بالمقيمين والسعوديين حيث اصبح العمل للمغتربين تابع لقانون الدولة من أقمة وجواز سفر والتامين الطبي وكل الأوراق في حيازته بعد إلغاء نظام الكفالة الذي تم إلغائه في مطلع العام الجاري والذي لاقي استحسان الكثير من المقيمين في المملكة والذين تجاوز عددهم اكثر من مليون مقيم، كما صرحت الحكومة السعودية إنه سيتم صدور قرار بإنهاء المخالفات والتصالح خلال عشرة أيام على أقصى تقدير لكل المواطنين والمقيمين الذين صدر ضدهم مخالفات، حيث سيتم أعطاء فرصه للمقيم إلى لسداد المخالفات تصل إلى شهرين، وتبدأ فترة السماح منذ حصول المقيم على قرار المحكمة بقيمة المخالفة النهائية، وفي السطور التالية سوف نوضح كافة القرارات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل السعودية.

القرارات الجديدة لوزارة العمل للسعوديين

أصدرت وزاره العمل العديد من القرارات الجديدة لعمل توازن بين الأفراد داخل المملكة من أهمها تلك القرارات الأتية :

توقيع عقوبة لمن يقوم باستقطاب عمالة خارجية بدون الحصول على تصريح رسمي.

أصحاب الأعمال تتحمل تراخيص إقامة المغتربين والإقامة وجميع الرسوم.

عقوبة مالية على العاملين بالسمسرة تبدأ من خمسمائة ألف ريال وتصل إلى مائتي ألف ريال سعودي.

يجوز مد ساعات العمل، لكن يجب موافقة الموظفين مع حصولهم على أجازة رسمية مدفوعة الأجر.

صرحت برفض الدولة مبدأ العنصرية بين كل المتواجدين على أراضي الدولة، فالجميع سواسية.

أتاحت وزارة العمل السعودي فرصة للنساء في تمديد أجازة الوضع من عشرة أسابيع إلى أربعة عشر أسبوع، وذلك مساندة منها للسيدات السعوديات.

القرارات الجديدة لوزارة العمل للمقيمين