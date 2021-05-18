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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرارات الجديدة لوزارة العمل بالمملكة للسعوديين والمقيمين في المقال التالي
القرارات الجديدة لوزارة العمل التي قامت بالإعلان عنها في الآونة الأخيرة حيث تم إصدار العديد من القرارات الجديدة الهامة الخاصة بالمقيمين والسعوديين حيث اصبح العمل للمغتربين تابع لقانون الدولة من أقمة وجواز سفر والتامين الطبي وكل الأوراق في حيازته بعد إلغاء نظام الكفالة الذي تم إلغائه في مطلع العام الجاري والذي لاقي استحسان الكثير من المقيمين في المملكة والذين تجاوز عددهم اكثر من مليون مقيم، كما صرحت الحكومة السعودية إنه سيتم صدور قرار بإنهاء المخالفات والتصالح خلال عشرة أيام على أقصى تقدير لكل المواطنين والمقيمين الذين صدر ضدهم مخالفات، حيث سيتم أعطاء فرصه للمقيم إلى لسداد المخالفات تصل إلى شهرين، وتبدأ فترة السماح منذ حصول المقيم على قرار المحكمة بقيمة المخالفة النهائية، وفي السطور التالية سوف نوضح كافة القرارات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل السعودية.
القرارات الجديدة لوزارة العمل للسعوديين
أصدرت وزاره العمل العديد من القرارات الجديدة لعمل توازن بين الأفراد داخل المملكة من أهمها تلك القرارات الأتية :
- توقيع عقوبة لمن يقوم باستقطاب عمالة خارجية بدون الحصول على تصريح رسمي.
- أصحاب الأعمال تتحمل تراخيص إقامة المغتربين والإقامة وجميع الرسوم.
- عقوبة مالية على العاملين بالسمسرة تبدأ من خمسمائة ألف ريال وتصل إلى مائتي ألف ريال سعودي.
- يجوز مد ساعات العمل، لكن يجب موافقة الموظفين مع حصولهم على أجازة رسمية مدفوعة الأجر.
- صرحت برفض الدولة مبدأ العنصرية بين كل المتواجدين على أراضي الدولة، فالجميع سواسية.
- أتاحت وزارة العمل السعودي فرصة للنساء في تمديد أجازة الوضع من عشرة أسابيع إلى أربعة عشر أسبوع، وذلك مساندة منها للسيدات السعوديات.
القرارات الجديدة لوزارة العمل للمقيمين
- رسوم مالية لتجديد الجواز السعودي لفترة تصل إلى عشرة سنوات سيكون برسوم تبلغ ثلاثمائة ريال سعودي.
- يتم إصدار جواز سفر سعودي للمقيمين لفترة تصل إلى خمسة سنوات بحوالي مائة وخمسون ريال سعودي.
- قيمة الحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية ستكون حوالى ثلاثمائة ريال سعودي.
- تأشيرة الدخول للدراسة بالنسبة للطلاب تصل إلى ألفي ريال سعودي.
- قيمة التأمين الطبي للمقيم حوالي مائة وأربعون ريال سعودي، كما يلزم على الزوج المغترب دفع خمسمائة ريال سعودي عند تجديد الهوية الوطنية للزوجة.
- تبلغ رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية على عدة فترات متتالية حوالي ثلاثة الآف ريال سعودي، وتلك التأشيرة سارية لمدة ستة أشهر.
- شددت وزارة العمل في تصريحها على ضرورة الالتزام بالقرارات التي أعلنت عنها، وإذا خالف بعض الأفراد تلك البنود سيتم توقيع غرامة مالية، وقد تصل العقوبة إلى السجن.
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