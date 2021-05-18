رابط وشروط وخطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442هـ لحملة الثانوية العامة

رابط وشروط وخطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية، قد تزداد عمليات البحث في الآونة الأخيرة حول رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية من خلال منصة أبشر للتوظيف، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب التسجيل أمام طلبة الثانوية العامة للعام 1442هـ، للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية، وهي الكلية المؤهِّلة للعمل في القطاعات الأمنية بالمملكة.

رابط وشروط وخطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442

وقد وضعت الكلية مجموعةً من الشروط الواجب توافرها في طلبة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها للحصول على بكالوريوس العلوم الأمنية، وهذه الشروط كالتالي:

أن يكون الطالب سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك الطلاب السعوديون الذين نشأوا مع والدهم خلال فترة خدمته خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن الأخلاق، ولم يسبق الحكم عليه في قضايا تخل بالشرف أو الأمانة.

أن يكون لائقًا جسمانيًا وطبيًا، غير مصاب بأمراضٍ معدية أو عاهات، سواءً كانت جسمية أو عقلية، وأن يتناسب طوله مع وزنه وفق ما تنص عليه اللائحة الطبية.

أن يكون من خريجي الثانوية العامة لهذا العام وليس قبله.

في حال كان الطالب قد حصل على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة، تتم معادلتها من جانب وزارة التعليم.

ألا يقل تراكمي الثانوية العامة عن 80%.

أن يتراوح سن المتقدم، عند بدء العام الدراسي الجديد، بين 22:17 عامًا.

أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات اللياقة البدنية، واختبار القدرات العامة بمجموعٍ لا يقل عن 70%.

ألا يكون قد سبق طرده من أيٍّ من الكليات أو المعاهد العسكرية.

ألا يكون متزوجًا من أجنبية.

خطوات التقديم لكلية الملك فهد الأمنية

ملء استمارة طلب الالتحاق بالكلية، وتقديمها.

الحصول على موافقة مبدئية بالالتحاق.

إجراء الفحوصات الطبية والمقابلة الشخصية.

إجراء اختبارات اللياقة البدنية.

اجتياز بعض الاختبارات التخصصية، وهي اختبارات على أساسها يتم المفاضلة بين طلبة التخصص الواحد.

وإلى هنا نكون قد تعرفنا على شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية من خلال منصة أبشر للتوظيف وكذلك الخطوات اللازمة فيمكن الآن التقديم من خلال المنصة بكل سهولة.