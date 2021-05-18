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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة ١٤٤٢ / ٢٠٢١ والذي ذاد عليه عمليات البحث في الساعات الأخيرة بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية بدء التسجيل والقبول لدفعة جديدة من خريجي الثانوية العامة للالتحاق بدورة الضباط رقم ٦٥، وأكدت الوزارة عن بعض الشروط والضوابط اللازم توافرها في المتقدمين للتسجيل من أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أب وأم سعودية وبعض الشروط الأخري.

كي تتمكن من التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية بسهولة ويسر يجب عليك كتابة البيانات الشخصية الخاصة بك في ورقة خارجية قبل الدخول إلي موقع أبشر توظيف للتقديم حيث أبرز البيانات المرجو كتابتها في الورقة الخارجية هي رقم الهوية الشخصية، محل الميلاد، وسنة الميلاد، المدينة، رقم الجوال الخاص بك أقاربك من الدرجة الأولى بالإضافة إلى رقم هاتفك الشخصي أيضاً.

خطوات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة ١٤٤٢ه‍

يتم التقديم في كلية الملك فهد الأمنية بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 والذي يوافق بالهجري 6 شوال 1442ه‍ ويستمر فتح باب القبول والتسجيل حتي يوم الأحد الذي يوافق 23 مايو 2021 الموافق 11 شوال 1442ه‍، ويتم القبول والتسجيل عبر منصة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وفقاً لما أعلنت عنه الوزارة على صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل، كما تتم خطوات التسجيل عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع أبشر توظيف .

. الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة.

تحديد كلية الملك فهد في أيقونة البحث.

الضغط علي اسم الوظيفة.

الضغط على تقديم طلب.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل سليم (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الطول، الوزن، محل الميلاد، المدينة، الحي، المنطقة).

تسجيل بيانات (الحالة الاجتماعية، جنسية الأم).

تسجيل رقم الجوال الطالب، وتسجيل رقم جوال أحد أقاربه.

تسجيل بيانات المؤهل الدراسي (المعدل التراكمي، معدل التحصيلي، اسم المدرسة، التقدير).

النقر فوق كلمة تسجيل.

استقبال رسالة التأكيد.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية

أعدت الإدارة العامة للقبول المركزي للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية حزمة من الشروط الخاصة بخريجي الثانوية العامة 1442ه‍ للقبول وجاء هذه الشروط التالي:



ينبغي أن يكون المتقدم يحمل سمعة حسنة ليس عليه أي قضايا تمس الأمانة أو الشرف.

يجب أن لا يكون المتقدم متزوج من امرأة تحمل جنسية غير سعودية.

ينبغي أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات بمعدل لا يقل عن ٧٠٪.

ينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية بتاريخ العام وليس من الأعوام السابقة تخصص (علمي، شرعي) أو (طبيعي، إنساني) نظام مقررات.

يجب أن عمر المتقدم لا يقل عن 17 عام.

ينبغي أن يكون المتقدم بصحة جيدة ويتناسب طوله مع وزنه.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 22 عام.

رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

أتاحت وزارة الداخلية على الشباب الراغبين في التقدم بكلية الملك فهد الأمنية وتنطبق عليهم جميع الشروط والضوابط السابق ذكرها يمكنكم الآن الدخول على رابط التسجيل منصة أبشر توظيف https://jobs.sa/ وإتباع التعليمات، وذلك في المدة الزمنية المحددة للتسجيل، حيث لم يتم قبول أي مستندات في غير المواعيد المحددة.

وصلنا إلى ختام خطوات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة ١٤٤٢.