مؤسسة الراجحي الخيرية للمساعدات المالية وإعانة الأسر ودعم المشاريع

مؤسسة الراجحي الخيرية وإعانة الأسر، مع تعرض البلاد للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة العربية السعودية والوطن العربي أجمع بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد وتدهور الحالة الاقتصادية للمواطنين، فقد تحركت وسائل البحث في جوجل عن كيفية الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الراجحي الخيرية، التي تساهم في مساعدة الأسر المتعففة والأسر الأشد احتياجاً، إلى دعم مالي، فقد تطوع الراجحي بثروته والتي تصل إلى سبعة مليار وربع مائة مليون لمؤسسات خيرية لتقديم الدعم للأسر المتعففة،

مؤسسة الراجحي الخيرية للمساعدات المالية

قد عمل سليمان الراجحي إلى مساعدة الأسر التي تحتاج إلى الدعم المادي في ظل الظروف الاقتصادية المتعثرة التي يعيشها المواطنين السعوديين والتي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى إغلاق الدول حدودها الجوية والبرية فقد أثر ذلك على تدهور الحالة الاقتصادية وتعثر الأفراد على تلبية احتياجاتهم، حيث تطلب ذلك الوضع تدخل المؤسسات والجمعيات الخيرية في تقديم العون للمواطنين وأبرزهم مؤسسة الراجحي.

مساعدة مالية من الراجحي

ومن المتعارف عليه أن مؤسسة الراجحي هي جمعية خيرية تدعم الأسر المتعففة والأسر الأشد احتياجاً؛ وتدعم هذه المؤسسة المواطنين، وذلك من خلال تقديم مبلغ مالي، لمساعدتهم في آمور حياتهم المعيشية وتساندهم في تلبية كل متطلباتهم ومواكبة ظروف الحياة الصعبة ومشاركتهم في العيش لحياة كريمة، ومن الجدير بالذكر أن سليمان الراجي عاش حياته متعثراً فقيراً وهذا ما جعله يهب ثروته لمساعدة تلك الأسر الأشد فقرا، وقد قدمت مؤسسة الراجحي عدة إعانات منها:

حيث قدمت المؤسسة إعانات للأسر الأشد احتياجاً وتقدر بحوالي مائة وأربعين أسرة شهريا

لن تتوقف المؤسسة يوماً عن تقديم دعم مالي فقط بل توفر لهم فرص العمل المناسبة وتأهلهم لعيش حياة كريمة

تقدم المؤسسة البرامج لتوعية المواطنين بهدف تحسين الحياة المعيشية للأسر التي تحتاج لدعم مالي

تقدم المؤسسة كل سبل الدعم من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية بالمملكة، ولذلك احتلت المؤسسة الصدارة من بين المؤسسات التي تقدم الدعم للأسر، وأصبحت من أكبر المؤسسات الخيرية.

طريقة الحصول على الدعم المالي من مؤسسة الراجحي

يستطيع أي مواطن يحتاج إلى دعم مالي بتقديم طلب للحصول على المساعدات المالية من مؤسسة سليمان الراجحي وذلك من خلال تقديم طلب إلى المؤسسة عن طريق إتباع هذه الخطوات: