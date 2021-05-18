إيداع 60 ألف ريال منتج نفاذ للعمل الحر بدون فوائد بأقساط ميسرة لدى بنك التسليف

أتاح منتج نفاذ للعمل الحر بالسعودية تمويل بإيداع نقدي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي وتمويل بإيداع عيني يصل إلى 150 ألف ريال سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية المعروف سابقاً ببنك التسليف في المملكة وقد تم تخصيص تمويل العمل الحر للعاطلين والموظفين السعوديين بهدف توفير لهم مستقبل أفضل في المجتمع السعودي وخاصة في تلك الظروف الحالية التي تمر بها السعودية وتم توفير لهم مجالس للتدريب والتطوير من أجل التشجيع على تمويل العمل الحر بالمملكة وعند الحصول على المبلغ التمويلي المناسب للعميل يمنح له بدون فوائد مالية إضافية وذلك عن طريق رابط التقديم على منتج نفاذ الميسر من أجل قرض العمل الحر عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة

الشروط الواجبة عبر منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالمملكة

للحصول على تمويل العمل الحر بالمملكة العربية السعودية لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة قبل التقديم الإلكتروني عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية كما يلي بكافة التفاصيل

تمويل العمل الحر بالمملكة العربية السعودية يطلب أن يكون عمر العميل من 21 عام ويصل إلى 60 عام فقط لا غير والتقديم الإلكتروني عبر موقع البنك

بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يطلب من تمويل العمل الحر تقديم وثيقة العمل الحر التي يتم إصدارها من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية

الدخل الشهري المطلوب من الموظفين السعوديين يجب أن لا يزيد عن أربعة عشر ألف ريال سعودي من أجل موافقة منتج نفاذ للعمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة

يتيح قرض العمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية التقديم عليه كل العاطلين أو الموظفين الحاصلين على الجنسية السعودية

المميزات التمويلية الميسرة لدى منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية