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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية العام الدراسي 1443 وتصريحات وزارة التعليم في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة بداية العام الدراسي 1443 التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم واعتمادها من قبل المملكة العربية السعودية، حيث أن الكثير من الطلبة يبحثون عن التقويم الدراسي والذي بدوره يقوم بتحديد جميع ما يخص العملية التعليمية من مواعيد الدوام المدرسي وجميع ما يلحق بها مثل مواعيد الإجازات الدراسية وما إلى ذلك.
العام الدراسي 1443
قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن التقويم الدراسي للعام 1443 هجرياً، حيث تبدأ العملية التعليمية في اليوم التاسع والعشرين من شهر آب للعام الجديد 2021 ، حيث يهتم التقويم بتحديد عدد الأيام الدراسية، وعدد أسابيع الدراسة الخاصة بالفصل الدراسي الأول، حيث يقوم الطلاب بالدوام المدرسي لمدة ستة عشر أسبوعاً.
بينما تصل عدد الأيام الدراسية لدوام الطلاب في الفصل الدراسي الثاني إلى ستة عشر أسبوعاً، ليصل بذلك مدة الدوام على السنة بأكملها إلى مائة وتسعة وسبعون يوماً دراسياً.
التقويم الدراسي بالمملكة للعام الجديد
التقويم الدراسي بما يحمله من أحداث خاصة بالعام الدراسي وجميع ما يمر به من أحداث ومناسبات وتاريخ كل حدث من الأحداث بالتقويمين الهجري والميلادي وبداية العام الدراسي 1443:
- بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب هي يوم 21 من شهر 1 لعام 1443هجرياً، الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2021.
- إجازة اليوم الوطني هو يوم السادس عشر من شهر 2 لعام 1443 هجرياً، الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2021م.
- موعد بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول هي يوم الخامس عشر من شهر خمسة لعام 1443هجرياً، الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر لعام 2021م.
- موعد بداية إجازة نصف العام هو السادس والعشرين من شهر ستة لعام 1443هجرياً، الموافق ثلاثون ديسمبر لعام 2021م.
- موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني هي ثلاثة عشر من شهر ستة لعام 1443هجرياً الموافق السادس عشر يناير لعام 2022م.
- موعد أجازة عيد الفطر المبارك هي عشرون من شهر تسعة لعام 1443هجرياً، الموافق الواحد وعشرون إبريل لعام 2022 م.
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