آلية التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1442 وشروط التقديم المطلوب توافرها

كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1442 التي أعلنت عن فتح باب قبول التسجيل للالتحاق بها، حيث أنها تقبل استقبال طلبات تقديم خريجي الجامعات وكذلك طلاب الثانوية العامة، ولكن اشترطت وزارة الحرس الوطني العديد من الشروط للراغبين في الالتحاق بكلية الملك خالد.

كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1442

تعد كلية الملك خالد من الجامعات التي لها شان كبير داخل المملكة العربية السعودية، كما حددت الكلية موعد التقديم بداية من يوم الثلاثاء الموافق 20 شوال 1442 حتى يوم الأحد الموافق يوم 25 شوال 1442 هجرية.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

اشترطت كلية الملك خالد العسكرية التابعة إلى وزارة الحرس الوطني العديد من الشروط للراغبين في الالتحاق بالجامعة وهي على النحو التالي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية مع استثناء من نشأ مع والده بالخارج خلال الخدمة.

ألا يكون متزوج من سيدة أجنبية.

كما أن يكون الشخص المتقدم يتمتع بالخلق والسمعة الطيبة وغير محكوم عليه في أي من القضايا المخلة بالشرف والأمانة.

يتناسب الطول مع الوزن حيث أن الحد الأدنى للطول هو 165 سم والوزن هو 52 كيلوجرام، بينما الحد الأقصى للطول هو 188 سم والوزن هو 95 كيلوجرام.

سن المتقدم من خرجي الجامعات هو 27 عاماً عند بداية العام الدراسي ما عدا الأطباء لا يتخطى عمرهم عن 30 سنة.

الحصول على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وذلك بتقدير لا يقل عن جيد في التخصصات المطلوبة.

يجب اجتياز جميع الاختبارات الموضوعة من جانب الجامعة وكذلك الفحص الطبي.

ألا يكون قد مضى على التخرج أكثر من عام دراسي حيث تقبل الكلية الخريجين الجدد.

في حالة تم استيفاء الشروط السابقة يتم التقديم حيث سيتم الإعلان بعد ذلك عن أسماء المقبولين