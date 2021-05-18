شروط سفر السعوديين لمصر ابتداء من 17 مايو وموعد عيد الأضحى فلكيا

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عمر شويل - جدة شروط سفر السعوديين لمصر بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وتوقف رحلات الطيران والسفر من وإلي المملكة العربية السعودية، تقرر بدء فتح الطيران وسفر السعوديين لجمهورية مصر العربية كما تم تحديد موعد وقفة عيد الأضحى فلكيا من داخل دار البحوث الفلكية التابعة لوزارة التعليم العليم المصرية ليحدد كل مسافر موعد أجازته المناسبة له وفقا لتطبيق شروط السفر التي أقرتها الجهات المعنية بالمملكة السعودية.

شروط سفر السعوديين لمصر 2021

بعدما صرح رئيس الأتحاد العام للمصريين بالمملكة السعودية الأستاذ عادل حنفي ببدء السماح للمواطنيين السعوديين بالسفر الي جمهورية مصر العربية ابتداءا من اليوم الأثنين 5 شوال 1442 هجريا الموافق 17 مايو 2021، وذلك من خلال تنفيذ الشروط الأتية:

يجب أن يكون المواطن الراغب في السفرمحصن بجرعة لقاح الكورونا Covid-19 وتلقيه للجرعتين الخاصيين باللقاح.

أن يمر مدة لا تقل عن 14 يوم علي من تلقو الجرعة الأولي فقط من لقاح الكوفيد-19 وراغبين في السفر.

بالنسبة للمواطنين الذين تعافو من فيروس الكورونا يجب أن تمر عليهم مدة لا تقل عن 6 أشهر منذ أصابتهم ليتمكنو من السفر.

ويتم تحديد كل ذلك الشروط وفقا لما يظهر عبر تطبيق توكلنا الخاص بكل مواطن.

اجراءات حرص المملكة علي سلامة المواطنين

قامت الجهات المختصة بالمملكة السعودية بالتشديد علي أهمية الألتزام بالتدابير والاجراءات الإحترازية والوقائية وعدم الأهمال أو التهاون فيها وللقيام باصدار عقوبات لمخالفة الإجراءات خلال الأعياد، فمن خلال تصريحات عادل حنفي أكد علي اصدار المملكة بيانا موضحة فيه حرصها الشديد علي سلامة مواطنيها وبالأخص الراغبين في السفر وخوفها عليهم في ظل تفشي السلالات الجديدة المتحورة من فيروس الكورونا، ومن خلال هذا البيان صرحت بمنع السفر الي بعض البلاد دول أذن مسبق ومنها اليمن، وليبيا، وأفغنستان، وأرمينيا، وايران، سوريا، وروسيا البيضاء، والصومال، ولبنان، والهند والكونغو الديموقراطية، وتركيا، وفينزويلا، سواء كان السفر إليهم مباشرة أو من خلال دولة أخري، وتشمل أيضا أي دولة أخري لم يتم التحكم فيها علي أنتشار الوباء.

فلكيا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحي المبارك

صرحت البحوث الفلكية بأن وقفة عيد الأضحي المبارك ستوافق يوم الأثنين 9 ذي الحجة 1442 الموافق 19 يوليو 2021 وبالتالي يليها أول أيام العيد الأضحي ليكون يوم الثلاثاء 20 يوليو القادم أعاده الله عليكم وعلي الأمة الأسلامية جميعها بالخير واليمن والبركات.