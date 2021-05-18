نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جسر الملك فهد البث الحي لمناطق تطبيق الإجراءات وشروط السفر من السعودية إلى البحرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار فتح المعابر فقد أعلنت مؤسسة جسر الملك فهد أنه تم إعادة البث الحي لمناطق تطبيق الإجراءات الاحترازية في تطبيق جسر الذي أطلقته المؤسسة على الهواتف الذكية، وكان لإعادة البث الحي لمناطق الإجراءات عبر تطبيق جسر الملك فهد، بالإضافة إلى تقديم خدماته للمواطنين حيث يقدم تحديثات حالة الحركة على مدار الساعة ، ودعت المؤسسة مستخدمي تطبيق جسر إلى تحديث نسختهم من خلال متجر تطبيقات آبل أو متجر جوجل بلاي فيما يتم العمل على تحديث نسخة الأندرويد.

27 مسارًا في جسر الملك فهد:

ومن الجدير بالذكر أن منفذ جسر الملك فهد قد زود بخدمة الدفع الإلكتروني تسهيلاً لحركة المسافرين وتقديم الخدمات المتميزة لهم، ومن جهة أخرى فقد أنهت منافذ الجوازات بالمنطقة الشرقية كافة استعداداتها التي تهدف إلى استقبال المسافرين، وذلك باعتبار تنفيذًا لأمر رفع منع السفر عن المواطنين، الذي يبدأ تنفيذه من الواحدة صباح اليوم الاثنين، وقال المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية، العقيد معلا العتيبي، في تصريحات إلى “الإخبارية”: إن جسر الملك فهد يحظى بكثافة عالية من المسافرين، وأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم الانتهاء من زيادة عدد الكبائن، منها 10 في قسم المغادرة، وقال العتيبي: الآن أصبح هناك 27 مسارًا يوجد بها جميع الزملاء سواء الضباط أو الأفراد لإنهاء جميع إجراءات المسافرين، وفق التعليمات”، مؤكدًا أنه حسب توجيهات أمير المنطقة الشرقية، هناك حرص على سرعة الإنجاز دون الإخلال بالجوانب الأمنية.

شروط السفر من السعودية إلى البحرين:

وقد أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من خلال بيان تم إصداره في الفترة الأخيرة بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق 2 مايو 2021م، بشأن اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، وحفاظًا على الصحة العامة؛ فقد تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين الشقيقة وفق الاشتراطات الآتية:

أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عامًا. أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا، أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافيًا، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

وفي البيان الخاص به قام بتحديد الفئات المستثناة من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقيهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، و طواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلسلة الإمداد الصحية.

الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر بجسر الملك فهد:

وقد وجه العديد من المسئوليين من خلال بيان لهجة شديدة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية على جميع بوابات ومنافذ جسر الملك فهد، بالإضافة إلى عدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة، وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.