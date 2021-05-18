بلادي – الرياض :
قدّم الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عدة نصائح مهمة لعملاء البنوك عند تعرّضهم لسحب مبالغ نقدية من رصيد بطاقاتهم الائتمانية دون معرفة من قام بعملية السحب.
ونصح الحمادي بضرورة الاتصال بالبنك على الفور لإيقاف البطاقة مؤقتاً، حتى لو كان المبلغ المسحوب بسيطاً، وسؤاله عن مصدر السحب، ومحاولة الدخول على الخدمة وإلغاء البطاقة منها.
كما نصح بطلب بطاقة جديدة من البنك وإلغاء السابقة وذلك في حال تعذر تحقيق أي مما سبق أعلاه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا تفعل عند سحب مبلغ من بطاقتك الائتمانية ولا تعرف مَن قام بالسحب؟.. خبير تقني يوضح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.