ماذا تفعل عند سحب مبلغ من بطاقتك الائتمانية ولا تعرف مَن قام بالسحب؟.. خبير تقني يوضح

بلادي – الرياض :

قدّم الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عدة نصائح مهمة لعملاء البنوك عند تعرّضهم لسحب مبالغ نقدية من رصيد بطاقاتهم الائتمانية دون معرفة من قام بعملية السحب.

ونصح الحمادي بضرورة الاتصال بالبنك على الفور لإيقاف البطاقة مؤقتاً، حتى لو كان المبلغ المسحوب بسيطاً، وسؤاله عن مصدر السحب، ومحاولة الدخول على الخدمة وإلغاء البطاقة منها.

كما نصح بطلب بطاقة جديدة من البنك وإلغاء السابقة وذلك في حال تعذر تحقيق أي مما سبق أعلاه.