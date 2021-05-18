استشارية أمراض معدية تُعلق على انخفاض أعداد الإصابة بـ”كورونا”

بلادي – الرياض :

قالت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات، إن استمرار انخفاض حالات الإصابة بـ”كورونا” في المملكة خلال هذه الأيام هو مؤشر إيجابي لوعي المجتمع.

وأوضحت الدكتورة حوراء خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن انخفاض الحالات في هذه الفترة أيضاً يرجع إلى قلة التجمعات داخل الأسر الصغيرة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، ولكن لابد من مرور فترة أسبوعين لمعرفة مدى التزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر من عدمه.

وأضافت أن زيادة الحالات الحرجة والوفيات خلال هذه الفترة يرجع إلى أن الفيروس يستهدف فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والمصابين بأمراض السمنة أيضاً.

وحثت الجميع على التوجه إلى أقرب مركز صحي لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خاصة أن وزارة الصحة قد هيأت كل السبل للحصول عليه، مبينةً أن أخذ اللقاح يعمل على حدوث مناعة مجتمعية.

ونوهت إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقبالاً كبيراً على أخذ اللقاح وذلك بعد القرارات التي أصدرتها وزارة العمل والتي نصت على منع أي موظف من دخول أي منشأة قبل أن يأخذ اللقاح، أو أن يعمل مسحة كل أسبوع.