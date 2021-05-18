كلاب ضالة تهاجم أحياء وأسواقاً بالطائف.. والأمانة تُعلق

بلادي – الرياض : شهد عدد من أحياء وأسواق مدينة الطائف، انتشار الكلاب الضالة والمزعجة التي أصبحت تهاجم المارة وتسبب خطراً على الأطفال. وطالب الأهالي وفقاً لـ”المدينة” بضرورة تدخل الأمانة والقضاء على هذه الكلاب والحد من انتشارها؛ بعدما تزايدت بشكل ملحوظ وأصبحت تشكل خطراً على الجميع. من جهتها، أكدت الأمانة أن لديها خطة عمل للتعامل مع الكلاب الضالة؛ من أجل إبعادها عن الأحياء السكنية واتخاذ ما يلزم وفقاً للإجراءات المناسبة.

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