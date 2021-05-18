6 طرق للوقاية من ارتفاع ضغط الـدم.. ولماذا يسمى بالقـاتل الصامت؟

بلادي – الرياض :

أوضحت وزارة الصحة ما هي الطرق الممكنة للوقاية من ارتفاع ضغط الـدم، ولماذا يسمى هذا المرض بالقـاتل الصامت، مؤكدة ضرورة متابعة قياس الضغط بشكل منتظم.

وقالت الوزارة إن هناك 6 طرق للوقاية من ارتفاع ضغط الـدم، وهي تناول طعام صحي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات، والتقليل من الطعام الغني بالدهون المشبعة، والحفاظ على وزن صحي.

وأضافت أنه يمكن الوقاية من هذا المرض أيضاً بتقليل تناول ملح الطعام بحيث لا يتجاوز 5 غرامات يومياً (ما يعادل ملعقة شاي صغيرة)، وتجنب التدخين لأنه يضر بالأوعية الـدموية ويقسي الشرايين، وممارسة الرياضة بمقدار 150 دقيقة أسبوعياً.

وأشارت إلى أن ارتفاع ضغط الـدم يسمى بالقـاتل الصامت؛ لأنه غالباً لا يصاحبه أعراض، لافتة إلى أنه في بعض الأحيان تظهر أعراض وهي الصداع الشديد وتسارع نبضات القلب والشعور بالدوار.

وبيّنت أن مستوى الضغط يكون طبيعياً في حال كان الضغط الانقباضي أقل من 120 والضغط الانبساطي أقل من 80، وإذا تراوح الانقباضي بين 120 و139 والانبساطي ما بين 80 إلى 98 يكون وضع الشخص ما قبل المرضي.

ولفتت إلى أنه في حال كان الضغط الانقباضي ما بين 140 و159 والانبساطي ما بين 90 و99 فهذا معناه وجود ارتفاع في الضغط الدمـوي، ويكون الارتفاع شديداً إذا تجاوز الضغط الانقباضي 160 وكان الضغط الانبساطي متجاوزاً الـ 100.