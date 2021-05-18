الرئاسة اللبنانية تصدر بياناً بشأن تصريحات وزير الخارجية المسيئة للمملكة

بلادي – الرياض :

أصدرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، بيانا بشأن تصريحات وزير الخارجية شربل وهبة، مساء أمس (الإثنين)، والتي تضمنت ما عدّه البعض إساءة للشعب السعودي ووصفه لهم في سياق الاستنقاص بالبدو.

وأكدت رئاسة الجمهورية، أن ما صدر عن وزير الخارجية شربل وهبة يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها ميشال عون، الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة ودول الخليج خصوصا.

وشددت على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة، مؤكدة حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.

وكان “شربل” قد ظهر في برنامج تلفزيوني على قناة “الحرة”، في مواجهة المحلل السعودي سلمان الأنصاري؛ حيث بدا منفعلاً واندفاعياً، ما دفعه إلى وصف السعوديين في معرض الاستنقاص بـ”البدو”، والخروج من الاستوديو.