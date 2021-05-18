تزامنا مع رفع قيود السفر.. مبادرات توعوية تستهدف المسافرين عبر جسر الملك فهد

بلادي – الرياض :

أطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المبادرة التوعوية “صحتك أمانة”، بهدف تأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية عن فيروس “كورونا”، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المهندس عماد المحيسن، أن المبادرة استهدفت المسافرين على الجسر الرابط بين المملكة والبحرين، وتأتي تزامنا مع رفع قيود السفر، وعودة افتتاح المنافذ البرية والجوية، متضمنة تنفيذ جدارية توعوية عن فيروس “كورونا” وبمشاركة الفرق التطوعية في التوعية.

وأكد أهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز صحة الفرد ونشر ثقافة الوقاية، مع تعزيز المبادئ الاحترازية والسلوكيات الإيجابية لتعامل المسافرين مع الفيروس، والالتزام بالإرشادات الصحية داخل المملكة وخارجها، مؤكداً حرص المؤسسة على أن يكون المسافر جزءا من الحدث وعاملاً رئيساً فيه.

من جانبه، أوضح وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات، المهندس زياد مغربل، أن المبادرة جاءت لتعزيز الصحة العامة بين الأفراد في ظل جائحة فيروس “كورونا”، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر 4 أيام تنفذ خلالها برامج تثقيفية وتفاعلية للوصول إلى مجتمع وقائي، وحث المسافرين على أن يكونوا خير سفراء لبلدانهم، ملتزمين بالمتطلبات الوقائية.