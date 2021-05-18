سفارة المملكة لدى إيطاليا: غير مسموح بالدخول لغرض السياحة في الوقت الراهن

بلادي – الرياض : وجهت سفارة المملكة لدى إيطاليا، اليوم (الثلاثاء)، تنبيها للمواطنين الراغبين بالسفر إلى جمهورية إيطاليا لغرض السياحة. وأكدت السفارة أن منافذ الدخول الإيطالية لا تسمح بدخول القادمين من المملكة لغرض السياحة في الوقت الراهن. وأشارت إلى أنه في حال السماح بالدخول إلى إيطاليا خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

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