ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة في الرياض

بلادي – الرياض : تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد، رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة و3 شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية. وأبان المالكي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية.

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