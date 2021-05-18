“المنيع”: رأيت دموع الملك عبدالعزيز عندما تحدث لنا حينما كنا طلابا بالمعهد العلمي قبل 69 عاما

بلادي – الرياض :

روى عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، قصة اللقاء الذي جمعه مع الملك عبدالعزيز، وعدد من الطلاب ومعلمي المعهد العلمي قبل ما يقارب 70 عاما.

وذكر، خلال استضافته في برنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن الملك عبدالعزيز دعا المدير العام للمعهد حينها، الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، وأساتذة وجميع طلاب المعهد إلى مجلسه.

ولفت إلى أن اللقاء حدث في عام 1373هـ، حيث أعد الملك مجلسًا كبيرًا في البديعة، وبلغت مساحته 40 مترا في 20 مترا، مضيفا أنه رأى دموع الملك تتهلهل عندما تحدث معهم.

وأشار إلى أن الملك عبدالعزيز وجه إليهم نصائح لقرابة نصف ساعة بشأن ضرورة تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف منه، داعيا إياهم لحماية دينهم وأخلاقهم ووطنهم.