نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على قرض منتج أهل من بنك التنمية الاجتماعية وأهم مزاياه والشروط اللازم توافرها في المقال التالي
قرض منتج آهل في المملكة العربية السعودية هو عبارة عن تمويل يتميز بالسيولة المالية لكافة مواطني المملكة، ويصل مبلغ القرض إلى 60 ألف ريال سعودي من دون أي فوائد عندما تبدأ بسداده لبنك التنمية الاجتماعية، كما أن هذا البنك يسعى جاهدًا لتقديم أفضل تمويل مالي لتيسير معيشة الأسر وتلبية احتياجاتها، وهو يطابق الشريعة الإسلامية نظرًا لأنه لا يقوم بفرض أي أرباح مالية، وفي السطور التالية سوف نتحدث عن القرض باستفاضة وعن مزاياه.
مزايا قرض منتج آهل
إن قرض منتج آهل الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية يتميز بأنه يُعد تمويلًا نقديًا، إلى جانب مجموعة من المزايا التي سوف نذكرها في النقاط التالية:-
- يتميز القرض بأنه لا يحتاج لموافقة الكفيل لكل عاملًا في القطاع العام الحكومي في السعودية.
- يسمح لكافة المواطنين السعوديين في المملكة بالقديم على قرض منتج آهل.
- يتيح مدة سداد جيدة من الممكن أن تصل إلى 5 سنوات، ويكون ذلك بعد الحصول على الموافقة من البنك.
- لا يتم فرض أي فوائد مالية على القرض عند السداد.
- توافق القرض مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.
شروط الحصول على قرض منتج آهل
هناك مجموعة من الشروط أصدرها بنك التنمية الاجتماعية التي لابد من أن يستوفيها المواطن الذي يرغب في الحصول على قرض منتج آهل، وإليك تلك الشروط:-
- ألا يقل سن المتقدم على طلب القرض عن 21 عامًا حتى سن 60 عامًا، أما بالنسبة للمرء المتقاعد فيصل العمر إلى 70 عامًا.
- يجب أن بكون هناك كفيل غارم من كل أسرة مقدمة على القرض، عدا العاملين في القطاع العام الحكومي.
- عدم وجود مصد تمويل آخر لم يتم سداده للمتقدم.
- ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن ألفان ريال سعودي، ويتم سداد الأقساط كل شهر من خلال بنك التنمية الاجتماعية.
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