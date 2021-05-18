موعد تقديم الاعتراض على مبلغ حساب المواطن عن الدفعة رقم 42، قام حساب المواطن أمس البدء في تلقي طلبات الاعتراض على استحقاق الدفعة 42 من الدعم التي تم إيداعها قبل أيام، وتم إيداع الدفعة رقم 42 ووصل مبلغ الدعم 1.9 مليار ريال تم صرفها لعدد 10.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مايو2021، وكان قد دعا برنامج حساب المواطن كل من لديه اعتراض التقدم بطلب وفق الإجراءات المتبعة.

موعد الاعتراض على مبلغ حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بدعوة كل من لديه مشكلة في مبلغ الدعم التقدم بالاعتراض عن طريق البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وذلك خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض والتي تصل إلى 90 يوم من تاريخ إيداع الدفعة على أن يتم التقدم بالاعتراضات اعتبارا من اليوم الخامس للإيداع، حيث قام برنامج حساب المواطن بإيداع مبلغ 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو 2021 للمستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق، وكان قد بلغ عدد المستفيدين المكتملة طلباتهم 10.4 ملايين مستفيد وتابع في الدفعه رقم 42، وأيضاً كان قد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، وأصبح إجمالي ما تم دفعه للمستفيدين من برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه مايقارب 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وكان قام برنامج حساب المواطن بوضع بعض الضوابط

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق وتضمنت تلك التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م، حيث تضمنت التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً أو أكثر وذلك عن طريق تقديم أحد الإثباتات التالية: عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى يوم 10 من يونيو 2020 للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.