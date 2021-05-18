شروط التقديم على قرض العمل الحر نفاذ بقيمة 60 الف ريال

يعمل بنك التنمية الاجتماعية دائما علي تقديم أفضل القروض التمويلية مثل قرض العمل الحر من خلال استخدام أحدث التقنيات المالية، حيث يسعى المصرف لعملية تسهيل الحصول على القروض والمنح، بكل سهولة، وذلك بهدف دعم المشروعات، والعمل كذلك على تنمية الأعمال التي يقوم بها المواطن، حيث يمكن لتلك المنشآت أن تختار التمويل الذي تطلبه، سواء إذا كان التمويل لرأس المال العامل، أو إذا كان التمويل طويل الأجل، الهدف منه القيام بعملية التمويل للمشروع.

تم الإعلان من خلال بنك التنمية عن البدء في التسجيل والحصول علي قرض العمل الحر، حيث يمكن للمواطنين، الحصول على تمويل مالي يصل إلى 60 ألف ريال، من ناحية أخري فإن تلك القروض التمويلية، يتم توجيهها للأشخاص الذين لا يجدون أي فرص للعمل، ويريدون العمل على زيادة الدخل الشهري لهم.

الفئات التي يمكنها الحصول على التمويل

هناك عدد من الفئات التي يمكنها الحصول على التمويل لمشروعاتهم، وتلك الفئات هي:

الموظفين: الذين تصل رواتبهم حتى 14 ألاف ريال أوأقل.

الأشخاص العاطلين: العاطلين عن العمل وبدون راتب.

غير المخدومين: غير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل وهي كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي، أو حاصل على الجنسية السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للتمويل عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا.

كذلك يجب أن يكون الشخص طالب التمويل ليس عليه ديون لبنك التنمية.

يجب الحصول على وثيقة العمل الحر، كما يجب توفر كل التراخيص اللازمة.

مدة التمويل يجب ألا تتجاوز مدّة 5 سنوات.

يجب أن يقدم الشخص طالب التمويل، عدد من الضمانات التي يطلبها البنك.

كذلك يجب الالتزام بكل الشروط والأحكام، وكذلك القيام بسداد الرسوم الإدارية، والأقساط في الأوقات المحددة لها.

يجب القيام بالتأمين على المركبة، إذا كان العمل الحر المطلوب التمويل له موجه للمركبات.

الأوراق المطلوبة للتقدم للحصول على التمويل