نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم حافز طاقات إعانة البحث عن عمل للتوظيف وخطوات تسجيل إعانة البحث عن العمل الشهرية taqat.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة فعل موقع منصة طاقات للتوظيف transition.taqat.sa رابط التقديم على إعانة البحث عن عمل لدعم العاطلين عن العمل والباحثين عن توظيف طاقات في المملكة العربية السعودية من خلال برنامج حافز البحث عن عمل الذي طرحته رئاسة مجلس الوزراء السعودي لمساعدة العاطلين في العثور على عمل مناسب وتوفير دعم مادي شهريًا لمدة 15 شهرًا على أن يقل الدعم الشهر كل 4 أشهر حتى يحفز المتعطل في البحث عن عمل.

تسجيل طاقات حافز البحث عن عمل

يأتي إطلاق برنامج حافز البحث عن العمل عبر منصة توظيف طاقات ضمن المبادرات السعودية في القضاء على نسبة العطالة بين شباب وأبناء المملكة في إطار حرص القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية على توظيف الشباب والقضاء على البطالة وتخفيض نسبتها إلى أقل درجة ممكنة بالإضافة إلى مساعدة الشباب العاطلين في الالتحاق بالوظائف المناسبة لمجال دراستهم وتوفير الكثير من الاختيار بين الوظائف المتاحة لضمان الاستقرار في العمل والاستمرار فيه.

كم قيمة إعانة البحث عن عمل طاقات

وحدد مجلس الوزراء في السعودية قيمة إعانة البحث عن العمل التي يوفرها التسجيل في منصة طاقات من خلال برامج حافز البحث عن عمل، موضحًا أن قيمة إعانة البحث عن عمل لدعم العاطلين والباحثين عن عمل يتم صرفها لمدة 15شهرًا بحد أقصى حتى يتمكن المتقدم من الحصول على وظيفة من خلال توظيف طاقات.

يبلغ قيمة حافز طاقات إعانة البحث عن عمل 2000 ريال شهرًيا للأشهر الـ4 الأولى.

فيما يبلغ قيمة حافز طاقات إعانة البحث عن عمل 1500 ريال شهرًيا للأشهر الـ4 الثانية.

كما يبلغ قيمة حافز طاقات إعانة البحث عن عمل 1000 ريال شهرًيا للأشهر الـ4 الثالثة.

بينما يبلغ قيمة حافز طاقات إعانة البحث عن عمل 750 ريال شهرًيا لأخر 3 أشهر.

رابط تقديم طاقات إعانة البحث عن عمل

وعن كيفية الدخول على رابط التقديم في طاقات وتسجيل في حافز إعانة البحث عن عمل نرصد لكم عبر السطور التالية خطوات تقديم طاقات إعانة البحث عن عمل كالتالي:-

تسجيل الدخول إلى موقع طاقات.

قد باختيار تسجيل إعانة البحث عن عمل كمستخدم جديد.

اضغط على أيقونة باحث عن العمل واكتب رقم الهوية وكلمة المرور، ورقم الجوال ثم الضغط على تسجيل.

تأكيد رمز التفعيل الذي يتم إرساله على رقم الجوال

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول

اكتب رقم الهوية وكلمة المرور ويمكن تغيير كلمة المرور المدخلة من النظام.

التأكيد على كلمة المرور والموافقة على الشروط. كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

والضغط على تسجيل ثم تسجيل الدخول

الدخول على البرامج والتدريبات والبرامج الأسبوعية ومهام المتقدم من خلال سجل المهام التي يلتحق بها المتقدم.

رقم حافز طاقات المجاني الموحد

وطرحت البوابة الوطنية للعمل طاقات رقم هاتف جوال مجاني موحد للتواصل مع خدمة عملاء برنامج طاقات، كما يمكن التواصل مع صندوق تنمية الموارد البشرية خدمة العملاء عبر البوابة الإلكترونية للمنصة، حيث يعمل رقم طاقات المجاني طوال أيام الأسبوع من السابعة صباحاً وحتى 11 مساءً على رقم طاقات حافز الموحد المجاني هو 920020301 أو 920011559، بينما تستقبل البوابة الإلكترونية الشكاوى والاستفسارات على مدار اليوم.