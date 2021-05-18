نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طاقات اعانة البحث عن عمل بالرابط كيفية التقديم على إعانة البحث عن عمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل طاقات اعانة البحث عن عمل من خلال الدخول إلى رابط تقديم اعانة البحث عن عمل يشهد بحث المواطن السعودي في المملكة العربية السعودية بعد اعلان وزارة الموارد البشرية عن تنظيم إعانة صعوبة البحث عن عمل الجديد ١٤٤٢ لصرف المبالغ المالية للباحثين عن العمل لمدة 15 شهر، ويحصل المتقدمين على إعانة البحث عن العمل على 2000 ريال خلال الأربعة أشهر الأولى، ثم 1500 ريال لأربعة أشهر التالية، ثم 1000 ريال لأربعة أشهر التالية، ثم 750 ريال للثلاث أشهر الأخيرة.

تسجيل طاقات اعانة البحث عن عمل

أعلنت الموارد البشرية عن تنظيم اعانة الباحثين عن العمل بعد الحصول على موافقة الحكومة السعودية الأسبوع الماضي ببدء صرف اعانة البحث عن العمل للمتقدمين المقبولين في بوابة طاقات حافز البحث عن عمل ومميزات يحصل عليها المتقدمين.

بخلاف صرف الإعانة؛ يحصل المتقدمين على تدريب وتأهيل لسوق العمل السعودي الجديد 2021، يأتي ذلك ضمن رؤية المملكة 2030 للتأهيل والتدريب المخصص للسعوديين الجنسية من الرجال والنساء.

ويشترط التسجيل في اعانة البحث عن عمل الدخول إلى طاقات حافز وتسجيل المواطن كباحث عن العمل وإتباع الخطوات الواردة أدناه للحصول على اعانة البحث عن العمل الجديد 1442.

شروط تسجيل البحث عن عمل

وضعت وزارة الموارد البشرية في تنظيم اعانة البحث عن عمل 1442 الجديد، شروط التسجيل في البحث عن العمل كالتالي:

أن يكون المتقدم على تنظيم اعانة البحث عن عمل سعودي الجنسية.

إقامة المتقدمين إلى إعانة صعوبة البحث عن عمل في المملكة إقامة كاملة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام، ألا يزيد عن 40 عام.

الإلتزام والجدية والقدرة على البحث عن عمل.

أن لا يكون المتقدم على إعانة صعوبة البحث عن العمل موظفا في القطاع الحكومي أو أحد القطاعات الأهلية.

ألا يكون ضمن قائمة صرف معاش الضمان الاجتماعي.

ألا يكون سبق له صرف تعويض تعطل ضد العمل.

ألا يكون طالب متدرب في التعليم أو المؤسسة العامة للتدريب.

أن لا يكون المتقدم ممتلك لسجل تجاري أو نشاط تجاري.

ألا يزيد ثروة أو راتب المتقدم عن الحد المانع لصرف إعانة البحث عن عمل.

يشترط ألا يكون سبق للمتقدم الاستفادة من إعانة البحث عن العمل.

رابط إعانة البحث عن عمل وخطوات التقديم

يجب التسجيل في طاقات حافز البحث عن عمل من خلال تطبيق الخطوات التالية للحصول على إعانة صعوبة البحث عن عمل بعد مراجعة شروط اعانة الباحثين عن العمل على النحو التالي: