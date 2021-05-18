نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يفتح تسجيل الجامعات 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يفتح تسجيل الجامعات 1443 سؤالًا هام يوارد الطلاب في المرحلة الثانوية حيث يستعد الجميع من أجل تحديد الجامعة التي يريدون الانضمام إليها، نظرًا لكون الجامعة مرحلة انتقالية هامة في حياة الطلاب، وفي حال أن كُنت تبحث عن مواعيد التسجيل في الجامعات 1443 أو تريد معرفة إجابة تساؤل متى يبدا التسجيل في الجامعات يُمكنك الآن التعرف على أبرز التفاصيل عبر التقرير التعليمي عبر ثقفني، يتبع…

متى يفتح تسجيل الجامعات 1443

بعد مراجعة دليل الجامعات السعودية الذي يُعتبر واحدًا من أهم الفروع التي تهتم بها المملكة، فهو المستقبل الذي يُحدد حياة الفرد فيما بعد، يتم سنويًا فتح باب التسجيل في الجامعات بعد نهاية الاختبارات في الثانوية العامة وظهور نتائج اختبار القدرات، والجدير أن موعد التسجيل يختلف من جامعة إلى أخرى، وبعد مراجعة قنوات الإعلان الخاصة بالجامعات السعودية وموعد التقديم للعام الجديد وأيضًا شروط القبول في الجامعات السعودية تحصلنا على ما يلي:

مواعيد القبول الموحد بالرياض للطلاب

أيضًا يشتمل هذا الموعد جميع الجامعات الموجودة في نطاق الرياض بدايةً من الكلية التقنية، الجامعات الإسلامية، جامعة شقراء، جامعة المجمعة حيث يبدأ التقديم في يوم 24 من ذي القعدة 1442 الذي يوافق ميلاديًا 4 من يوليو ويستمر التقديم حتى العاشر من يوليو 2021، علمًا بأن التقديم يشمل الآتي:

مواعيد القبول الموحد بالرياض للطالبات

جميع الجامعات الموجودة في نطاق مدينة الرياض مثل جامعة الأميرة نورة، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، والكلية التقنية أيضًا سوف يبدأ التسجيل بها من 23 من ذي القعدة 1442 سوف يوافق يوم 5 يوليو 2021 ويستمر إلى يوم 11 من يوليو الموافق هجريًا 1 ذي الحجة 1442.

مواعيد التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

عبر الايميل الرسمي في تويتر تم الإعلان عن أن باب التسجيل للجامعة سوف يكون مُتاحًا لجميع الطلاب بدايةً من 13 من يونيو 2021 ويستمر حتى يوم 18 من يونيو على أن يكون الطالب حاصلًا على النسبة المُحددة له في الثانوية العامة واختبار القدرات أيضًا، تعرف على درجة النجاح في القدرة المعرفية أيضًا.

موعد التسجيل بجامعة الملك خالد

قامت الجامعة بالإعلان رسميًا عن أن موعد التسجيل سوف يبدأ من يوم 23 من شهر ذي القعدة 1442 وسوف يستمر 6 أيام وينتهي في 28 من شهر ذي القعدة على أن تظهر نتائج الترشيح يوم 30 من شهر ذي القعدة أيضًا، ويبدأ القبول في الثاني من ذي الحجة حتى 18 ذي الحجة 1442.

أما عن جامعة يبشة سوف يبدأ التسجيل من يوم الاحد الرابع والعشرين من ذي القعدة 1442، وفي جامعة الطائف سوف تبدأ يوم الأربعاء الرابع من ذي الحجة الموافق 14 يوليو 2021، والجدير بالذكر أن جميع الجامعات توفر التسجيل بصورة إلكترونية عبر الموقع الرسمي للجامعة، وبذلك تعرفنا على إجابة تساؤل متى يفتح تسجيل الجامعات 1443 ويُمكنك السؤال عن أي جامعة تريد وسوف يتم الرد عليك في الحال من الموقع الرسمي.