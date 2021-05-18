نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهوية الرقمية عبر الجوال وكيفيه تفعيلها من خلال منصة ابشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهوية الرقمية عبر الجوال من اهم الخدمات التي أعلنت عنها منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان حديثا أيضا عن الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها حديثا أيضا عبر منصة ابشر واعلن أيضا عن رابط وكيفيه تجديد رخصه سير للمركبات الكترونيا عبر منصة ابشر في دقائق كما أعلنت المنصة عن العديد من الخدمات التي يمكن استخدامها الكترونيا وبكل سهوله وذلك للحول الرقمي داخل المملكة ورؤية 2030 للملكه والتطور التكنولوجي بها، والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الهوية الرقمية الجديدة من خلال هاتفك الشخصي وكيفيه الحصول علي الخدمة الكترونيا بالتفصيل من خلال هذه المقالة.

الهوية الرقمية عبر الجوال

أعلنت منصة ابشر عن الهوية الرقمية عبر الجوال الشخصي بك والتي يمكن للمواطنين السعوديين بتفعيلها بكل سهوله ويسر والتي تتضمن اسم المستفيد باللغة العربية والانجليزية وعنوانه وتاريخ الميلاد الخاص به بالتقويم الهجري و التقويم الميلادي كما أعلنت المنصة أيضا عن كيفيه تفعيل الهوية عن طريق تطبيق وزاره الداخلية الإلكتروني والخاصة في منصة ابشر أفراد، كما أعلنت أيضا المنصة انه يمكن استخدام الهوية بدلا من الهوية الأخري واستعمالها بكل سهوله داخل المملكة عن طريق الجوال ويمكن أيضا تجديدها بكل سهوله من خلال الموقع أو التطبيق.

صلاحيه الشهادة الرقمية

كما تم الإعلان من خلال المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهما كل مواطن أو كل مواطنه لديهم بطاقه هويه وطنيه وتكون ساريه وأعلنت أيضا المنصة عن الصلاحية الخاصة للشهاده وهي 3 شهور والتي يمكن تجديدها بعد انتهاء المدة المحددة فيجب علي المستفيد تسجيل الدخول مجددا حتي يتم تحديث الشهادة الرقمية والحصول علي مده تجديد مره اخرى وهكذا كل مره.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية

أعلنت المنصة عن كيفيه الحصول علي الخدمة وهي عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص منصة ابشر وأعلنت أيضا عن الطريقة الأخري التي يمكنك التجديد بها من خلال الجوال وهي عن طريق الخطوات الأتية: