نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعلن أسماء المقبولين ومواعيد المقابلات الشخصية للمسابقة الإدارية الفنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودي، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها اليوم بعد أن أعلنت المؤسسة عن أسماء المقبولين على الوظائف التي كانت قد أعلنت عنها من قبل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء 2021/05/18، ودعت المترشحين للمقبلات الشخصية والتي ستبدأ نهاية هذا الشهر يوم 2021/05/30 وتستمر حتى يوم 2021/06/08 لجميع المقبولين، المؤسسة العامة للتدريب التقني تعمل على تأهيل الشباب وتدريبهم لدخول سوق العمل طبقاً لرؤية المملكة العربية السعودية الإستراتيجي 2030، ويقوم بالتدريب وتأهيل الشباب نخبة متميزة من المعلمين، والمؤسسة يتم دعمها ن الحكومة السعودية

رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

كانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أعلنت عن وظائف شاغرة بها في بعض التخصصات، وذالك يوم 1442/04/12 ودعت من تنطبق عليهم الشروط للتقديم، وتمت المفاضلة بين المتقدمين واليوم أعلنت نتيجة الترشيح ودعت المقبولين للمقابلات الشخصية والاطلاع على أصول المؤهلات العلمية التي تم تسجيلها، ومن يثبت عدم مطابقة الأوراق سوف يتم أستبعاده فوراً.

مواعيد المقابلات الشخصية للمقبولين

كما ذكرنا في صدر المقال فأن المقابلات الشخصية تختلف من شخص لأخر، فكل مترشح له موعد يختلف عن الأخر ويمكن معرفة المواعيد المحددة لكل مترشح من خلال الدخول على رابط أسماء المقبولين، وسوف يجد تاريخ وموعد ومكان المقابلة الشخصية له، والمدة تنحصر بين تاريخ 2021/05/30 حتى يوم 2021/06/08.

رابط لسماء المقبولين على الوظائف

رابط المقبولين من الرجال. رابط المقبولين من النساء.

الوظائف التي تم الإعلان عنها هي

مساعد مبرمج تطبيقات.

مهندس مدني.

باحث أستثمار مساعد.

مهندس مدني مساعد.

باحث أخصائي مساعد.

مصممة جرافيكس.

المستندات المطلوبة عند المقابلة