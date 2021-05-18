شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الثلاثاء

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 1047 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 847 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 435027 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 419761 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7188 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الثلاثاء .

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :