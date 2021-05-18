رابط التقديم على كلية الملك فهد الأمنية 1442 الدورة 65 للثانوي والجامعيين أبشر للتوظيف وشروط التسجيل

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442للجامعيين وخريجي الثانوي والتعرف على شروط التقديم على الكلية الامنية الدورة 65عبر تطبيق أبشر التوظيف تصدر قائمة اهتمامات الكثير من الطلاب الجامعيين ومرحلة الثانوي بالتزامن مع فتح باب التقديم على كلية الملك فهد الأمنية 1442 وحرص الكثير من الشباب على الحصول على وظيفة ضابط بالمملكة العربية السعودية خاصة خريجي الثانوية العامة.

شروط تقديم كلية الملك فهد الامنية 1442الدورة 65

يجب على المتقدم أن سعودي الأصل والمنشأ، باستثناء من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

التمتع بحسن الأخلاق والسمعة الحسنة للمتقدم،

ألا يكون المتقدم محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بحد شرعي.

يجب أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية ولا يعتد بنتائج أي كشف طبي خارجي عن تقرير اللجنة الطبية.

أن يكون المتقدم ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابق، أو حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، انساني).

يجب معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية من وزارة التعليم.

يشترط ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في الثانوية العامة.

ألا يزيد سن المتقدم عن 22 سنة ولا يقل عن 17 سنة عند بدء العام الدراسي القادم بموجب بطاقة الهوية الوطنية.

يجب تجاوز اختبار القدرات العامة بمجموع لا يقل عن 70%.

يجب أداء الاختبار التحصيلي في الوقت المحدد له للمسار (العلمي / العلوم الطبيعية).

ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

يجب اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

رابط تقديم الكلية الأمنية عبر أبشر للتوظيف

وأكدت الكلية الامنية في بيان لها على ضرورة الالتزام بالتعليمات والشروط اللازمة في المتقدمين للالتحاق بالكلية، موضحة عددًا من شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 الدورة 65 يجب توافرها في المتقدم، قبل تسجيل طلب الالتحاق الأولي عبر بوابة أبشر للتوظيف بوزارة الداخلية.

موعد التقديم على كلية الملك فهد الامنية 1442

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية فتح باب التقديم على الكلية الأمنية 1442 عبر بوابة أبشر للتوظيف بداية من اليوم الثلاثاء 1442/10/06هـ الموافق 2021/05/18م لمدة 6 أيام متواصلة على أن يتم غلق باب التقديم يوم الأحد بتاريخ 1442/10/11هـ الموافق 2021/05/23م.