نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن رابط تسجيل الدخول والشروط المطلوبة و حل مشكلة انتهاء فترة التسجيل بطريقة مبسطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن رابط تسجيل الدخول من أكثر الحسابات التي يهتم السعوديين الأكثر حاجة بالبحث عنها على محرك البحث جوجل وغيره من محركات البحث العالمية بهدف الحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن و تسجيل حساب جديد أو تحديث بيانات حساب الدخل في حساب المواطن المسجل بالفعل أو حل المشاكل التي تواجه صاحب الحساب مثل انتهاء فترة التسجيل ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نستعرض للباحثين عن معلومات خاصة ب حساب المواطن عدة نقاط تساعدهم في الحصول على المعلومة الأكثر بحثاً مثل رابط تسجيل دخول حساب المواطن وطريقة تحديث بيانات حساب مواطن موعد صرف دفعة حساب المواطن وحل مشكلة انتهاء فترة التسجيل في الحساب وإليكم التفاصيل:

حساب المواطن رابط تسجيل الدخول

يهتم برنامج حساب المواطن بتقديم الدعم المادي للمواطنين، والأسر المتعثرين الذين لا يمتلكوا دخلا كبيرا يساعدهم لمواجهة الظروف الصعبة وتوفير حياة كريمة طبقاً لرؤية 2030 لتحقيق مستقبل أفضل في المملكة لذا وفرت الحكومة السعودية موقع رسمي تابع ل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يستطيع كل مواطن يحتاج للدعم التسجيل من خلاله بالدخول إلى الموقع وتسجيل البيانات عبر حساب المواطن رابط تسجيل الدخول وإليكم:

كيفية التسجيل في حساب المواطن

قبل التسجيل لابد من مراعاة شروط التسجيل في حساب المواطن وهي أن لا يكون المتقدم من السجناء أو المقيمين بدور الإيواء ،وأن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين، ومقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة ولا يخرج منها مدة تزيد عن ثلاث شهور.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

الدخول إلى الموقع الرسمي

الضغط على تسجيل حساب مواطن

تدوين البيانات المطلوبة( رقم جوال صحيح- رقم الهوية-عنوان المسكن بالتفصيل)

كتابة كل البيانات المطلوبة ووضعها في الخانات الصحيحة

يتم مراجعة البيانات من قيل العاملين في برنامج حساب المواطن والموافقة على صرف الدعم

يجب الاحتفاظ بالرقم السري للدخول مرة أخرى ومعرفة نتيجة الطلب ومقدار الدعم

تحديث بيانات الدخل

بعد قبول المواطن والموافقة على منحه الدعم طالب برنامج حساب المواطن من المستفيدين ضرورة تحديث بياناتهم حتى لا يتم تعطيل الحساب وأليكم الطريقة

الدخول إلى الموقع الرسمي ل حساب المواطن.

الدخول إلى الحساب بالاسم وكلمة المرور ثم الضغط على مربع دخول.

الدخول على صفحة حسابك ثم الضغط على مربع تفاصيل الطلب ستظهر جميع البيانات المسجلة من قبل.

يتم تحديث البيانات ثم الضغط على مربع تعديل الدخل ويتقوم بتعديل الدخل في حال طرأ عليه تغيير.

الضغط على كلمة حفظ.

يقوم البرنامج بمراجعة البيانات ثم الموافقة على منح الدعم.

موعد صرف مرتب حساب المواطن

يتم صرف رواتب حساب المواطن للمواطنين المسجلين الذين تم مراجعة الطلب الخاص بهم كل شهر في اليوم العاشر الميلادي وما يقابله في التاريخ الهجري من الشهر.

مشكلة انتهاء فترة التسجيل ل حساب مواطن

قام حساب المواطن بغلق باب التسجيل في شهر مارس الماضي مما أوجد مشكلة لدى بعض المتقدمين بطلب للانضمام للحساب وبعض، المنضمين والمسجلين بالفعل، ولكنهم لم يستكملوا بياناتهم بشكل صحيح، وتم انتهاء فترة التسجيل في حساب المواطن ولحل تلك المشكلة: