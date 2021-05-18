التسجيل في بوابة شفاء المستشفى الجامعي بالمملكة يعتبر المستشفى الجامعي من اكبر المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة، وبدأ المستشفى الجامعي مائتي سريرا، وتم تجديد المستشفى حتى الآن وصلت إلي ألف سرير ومائة سرير عناية مركزة، واكثر من ثلاث وعشرون غرفة عمليات، ومع مائة وسبعون استشارة خارجية، وعملت المستشفى على إدخال الأجهزة الطبية المتطورة والتقنية العالية، فهناك أقسام متخصصة في الرنين المغناطيسي الذي يساعد في تحسين التشخيصات الطبية، وكذلك أجهزة تصوير الدماغ الحديثة لمتابعة الوظائف الحسية والحركية، وتحاول المستشفى العمل على توفير كل الاحتياجات وتقنيات العمل الطبية اللازمة لمواكبة التطور الطبي على الساحات الطبية، وأصبح بالمستشفى قسم أشعة من أهم الأقسام على مستوى الشرق الأوسط ككل، بفضل أحدث النظم التقنية والبحثية التي تتميز بها هذه الأجهزة من تطور، ومن خلال موقعنا وهذا التقرير سنتعرف على بوابة الشفاء من المستشفى الجامعي وكيفية التسجيل ونوع الخدمات المقدمة من خلالها.

التسجيل في بوابة شفاء المستشفى الجامعي بالمملكة

الدخول في بوابة شفاء المستشفى الجامعي الإلكترونية. من يسار الشاشة الضغط على تسجيل الدخول. ستنتقل إلي صفحة جديدة قم بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية أو الرقم التابع للملف الطبي الخاص بك. ثم قم بإدخال كلمة المرور في مكانها الصحيح. ثم قم بالضغط علي زر دخول. هناك رسالة نصية سترسل لك على الموبيل بها رمز تأكيد، قم بإدخاله في الخانة المطلوبة، ستفتح لك البوابة.

شروط لفتح ملف في المستشفى الجامعي

حتى تستطيع الدخول إلى بوابة الشفاء بالمستشفى الجامعي يجب أن يكون لك ملف بالمستشفى.

لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر سنة. إذا كان الطلب اقل من ثمانية عشر سنة يتم التقديم عن طريق ولى الأمر. يجب على مقدم الطلب حفظ الاسم وكلمة المرور جيدا الخاص بحساب شفاء التابع للمستشفى الجامعي. يجب تواجد البطاقة الجامعية والرقم الجامعي للطالب. احضر بطاقة الهوية للسعودين ورقم الإقامة للوافدين.

خدمات بوابة الشفاء المستشفى الجامعي بالمملكة

معرفة مواعيد العيادات والأطباء لجميع التخصصات. متابعة المريض في جميع المراحل حتي نصل إلى حياه صحية سليمة. تحديد العيادة التي تريدها والطبيب المعالج الذي تريد. تحديد لطلب الدواء أيضا بعد الكشف. بوابة الشفاء تخدم الطلاب الدارسين السعودين والوافدين، كما تخدم أعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات.

شروط التسجيل في بوابة شفاء الإلكترونية

أن تكون الهوية سارية المفعول للسعوديين. أما الوافد يجب تكون كفالتة فردية أو حكومية. تعبئة نموذج الطلب على الموقع وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة. يجب تقديم تقرير طبي يفيد الحالة الصحية لا يتجاوز شهر من إصدارة. الشخص الذي يريد العلاج يجب عليه تقديم طلب من خلال الموقع الإلكتروني يفيد بعدم توافر العلاج في أي منشأة تابعة لوزارة الصحة.

ما هي الفئات المستفيدة بملف طبي من المستشفى الجامعي