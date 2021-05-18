كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1442 رابط التقديم والرواتب الخاصة بكلية الملك فهد

كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1442، أعلنت كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1442 صباح أمس الموافق الاثنين 17 من شهر مايو 2021، وذلك من خلال موقع أبشر للتوظيف وهذا الموقع تابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، فالإدارة العامة الخاصة بالقبول المركزي أعلنت عن بدء قبول دفعات جديدة للحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم الأمنية في الدورة 52، وذلك للحصول على وظيفة بعد التخرج لدى القطاعات الأمنية، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع ثقفني على الرابط الذي يمكن لأي مما يتطابق عليه الشروط والأحكام التقديم فيه.

الرابط الخاص بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1442

يمكن للشخص الذي يتطابق عليه الشروط للتقديم في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1442، وذلك من خلال اللينك الخاص بموقع أبشر للتوظيف، بالإضافة إلى كم كبير من التفاصيل التي يمكنكم التعرف عليها مثل الشروط والأحكام وغيرها، وعن طريق موقع ثقفني وجب تبليغكم بأن موعد التقديم بدء من اليوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر مايو لعام 2021، حيث ستقوم هيئة الإدارة العامة الخاصة بالقبول المركزي باستقبال طلبات الراغبي في لتقديم سواء لخريجي الجاكعات أو الحاصلون على شهادة الثانوية العامة، ووجب الغشارة إلى أنه يوجد الآلاف من المحبين للتسجيل.

الرواتب الخاصة بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1442

والآن سنتعرف معكم قبل اتخاذ الخطوة الأخيرة والتقديم في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1442، حيث يريد الكثيرون التعرف على الرواتب المتعلقة بكلية الملك فهد، ووجب التنويه إلى أن سلم مرتبات العساكر هو نفس سلم رواتب الحاصلين على كلية الملك فهد الأمنية لعام 1442.