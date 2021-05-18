التقديم على المساعدة المقطوعة 1442 من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa

التقديم على المساعدة المقطوعة، أعلنت سابقًا الوزارة المتعلقة بالتنمية البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية في الللكة العربية السعودية عن التقديم على المساعدة المقطوعة من خلال الانترنت، وذلك من خلال زيارة الرابط الالكتروني الخاص بها، وبالتالي تسهل على المواطنين من التسجيل والاستفادة من ما تقدمه من دعم نقدي، والذي يقدم إلى مختلف الأسر التي تعش في المملكة، وقد تصل في المرة الواحدة إلى ما يعادل 30000 ريال سعودي تحديدًا في حال استوفى رب الأسرة كل الشروط التي وضعت كي يتمكن المواطن من الحصول عليها، كل لك يتم وفقًا لحرص الحكومة السعودية على حماية الأسر الفقيرة أو محدودة الدخل في المجتمع مما ينتج عن زيادة الاسعار الخاصة بالخدمات والسلع في كافة ارجاء المملكة.

كيف يمكن التقديم على المساعدة المقطوعة؟

والآن سنتعرف معكم من خلال موقع ثقفني على كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى موقعها الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ستجد مجموعة من الحقول يجب ملئها مثل اسم المستخدم وكذلك كلمة السر الشخصية.

اضغط على الأيقونة الخاصة بعمل حساب جديد.

والآن ينبغي ادخال رقم هويتك الوطنية والتأكد منها جيدًا ثم بريدك الإلكتروني وكذلك تاريخ ميلادك ورقم جوالك.

بعدها قم بإدخال الباس ورد الخاص بك، ثم الرمز المرثي وبعدها انقر على كلمة التالي.

ستجد رسالة نصية على ما تم ادخاله من رقم، وعندها ستقوم بكتابته في المربع الخاص به.

استكمل ما يريد الموقع من بيانات مثل السن والعمل والدرجة التعليمية وكذلك رقم حسابك في البنك.

انقر على انك موافق على كافة الشروط والأحكام.

انقر على زر التسجيل.

أهم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وبعدما تعرفنا على التقديم على المساعدة المقطوعة، سنتعرف على أبرز شروطها: