موعد التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية 1443 لخريجي الثانوية العامة

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عمر شويل - جدة موعد التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لخريجي الثانوية العامة علوم طبيعية 2021/1442، حيث يعد الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية حلم الكثير من الشباب في المملكة العربية السعودية نظرا لا الكلية واحدة من أهم القلاع التعليمية العسكرية بالمملكة التي تقدم العلوم الأكاديمية والعسكرية والمهارات التي تجعلهم ضباط قادرين على خدمة الوطن، كما تقدم الكلية العديد من الدورات التدريبية اللازمة، حيث تتبع الكلية إلي وزارة الحرس الوطني.

موعد التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لخريجي الثانوية العامة 2021/1442

أوضحت لجنة التسجيل والقبول بإدارة كلية الملك خالد العسكرية التابعة إلي وزارة الحرس الوطني ان مواعيد التسجيل الخاصة بخريجي الثانوية العامة للقبول في العام الدراسي الجديد 1443 يبدأ من يوم 20 من شهر شوال 1442ه‍ الموافق الثلاثاء الأول من شهر يونيو 2021 ويستمر فتح باب التقديم لمدة 5 أيام أي حتي يوم 25 شوال 1442 الخامس من شهر يونيو 2021م، حيث يتم التقديم على مدار 24 ساعة خلال أيام التسجيل.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل عن مجموعة من الشروط والأحكام الواجب توافرها في المتقدمين أهمها التالي:

أن تكون جميع البيانات والمعلومات المسجلة تكون صحيحة.

أن تكون جنسية المتقدم سعودية.

يجب أن يكون المتقدم غير متزوج من أجنبية.

يجب أن يكون المتقدم لا يتجاوز عمره 22 عام.

يجب أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن 17 عام.

أن يمتلك المتقدم سيرة حسنة وسمعة طيبة.

أن يكون المتقدم خالياً من اي احكام قضائية مخلة بالشرف والأمانة.

ينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة في نظام العلوم الطبيعية.

يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات المقررة مثل اللياقة البدنية والمقابلة الشخصية والإختبار التحريري واختبار كفايات الحرس الوطني.

يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات الطبية.

يجب أن يكون المتقدم لائق طبيا ويناسب طوله مع وزنه.

فيما أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الموضحة، حيث أوضحت أن عملية القبول والتسجيل تتم عن طريق أبشر توظيف.

إلي هنا وصلنا إلي ختام شرح شروط وموعد التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لخريجي الثانوية العامة 2021/1442