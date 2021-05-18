فتح الطيران السعودي لمصر وشروط السفر داخل وخارج البلاد 2021

فتح الطيران السعودي لمصر وشروط السفر بعد أن تم اليوم فتح كافة المنافذ الجوية وكذلك البحرية وأيضاً البرية كلياً لاستقبال الرحلات الدولية بكافة أنحاء العالم، وقد نوه رئيس الطيران المدني المصري “أشرف نوير” أن حتى الآن السلطة لم تحصل على أي خطابلا مقدمة من الجهات السعودية فيما بتعلق بفتح الطيران السعودي لمصر بطريقة طبيعية حيث أنها كانت من ضمن الدول التي منع دخول مواطنيها للأراضي المقدسة طبقاً للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة للحد من تفشي فيرس كورونا المستجد وزيادة عدد حالات الإصابة بالمملكة، وعلى الرغم من هذا القرار ولكن لن يتم تعليق دخول المواطنين للأراضي ليوم واحد، حيث أن شركات الطيران بين السعودية وصر تقوم بنقل الفئات المستثناة من القرارات دخول السعودية، وهم العاملين بالقطاع الصحي والدبلوماسيين، ونحن اليوم سوف نستعرض لكم موعد فتح الطيران السعودي.

فتح الطيران السعودي لمصر وشروط السفر

نشرت السفارة عبر الموقع الرسمي لها بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم فتح الطيران السعودي بيوم 17 من شهر مايو الموافق الخامس من شهر شوال الجاري وتبدأ العودة من جديد للمواني والمطارات بالسعودية لكي تقوم بفتح أبواب الرحلات للسفر خارج وداخل البلاد بالوقت الحالي مما جعل عمليات البحث متزايدة في الفترة الأخيرة للتعرف على الموعد الرسمي المقرر لفتح الطيران بين مصر والسعودية، بعد أن قامت المملكة بتعليقها خوفاً من فيرس كورونا المستجد، ولكنها فتحت الأن بابها أمام لجميع مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية الموضوعة.

الطيران السعودي وشروط السفر

أعلنت السفارة السعودية بمصر أنه قد تم وضع بعض الشروط للدخول للمملكة منها القيام بدفع رسوم تأشيره دخول بقيمة 25 دولار أمريكي، ويجب أن يقوم المواطن المصري بعمل تحليل PCR من جهة معتمد لوزارة الصحة والإسكان، ويجب أن لا يتجاوز عليه مدة 72 ساعة قبل موعد رحلته.