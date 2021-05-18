نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني يعلن أسماء المقبولين في مسابقة التدريب التقني ومواعيد المقابلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني يعلن عن أسماء المترشحين والمترشحات في المسابقة الرجالية الإدارية، التي قد كان تم الإعلان عنها 1442/04/21، واليوم تم الإعلان من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن أسماء المقبولين من الجنسين “رجال، نساء” على وظائف” مهندس مدني، مساعد مبرمج تطبيقات” وأعلن عن الأوراق والمستندات المطلوبة عند المقابلات الشخصية للمقبولين، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم رابط الاستعلام عن أسماء المترشحين، ومواعيد المقابلات للمقبولين والمستندات المطلوبة عند الحضور للمقابلات فتابعونا.

رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني للاستعلام أسماء المقبولين

رابط أسماء المقبولين الرجال ومواعيد المقابلات. رابط أسماء المقبولين النساء ومواعيد المقابلات.

المستندات المطلوبة عند المقابلات الشخصة للمقبولين

صورة طبق الأصل من المؤهل العلمي للمقبولين. صورة من شهادة حضور الدورات التدريبية ويجب أن تكون بداية الدورة ونهايتها بعد الحصول على الشهادة العلمية. الشهادة العلمية يجب أن تكون مصدقة من وزارة التعليم السعودية. صورة من شهادات الخبرة العلمية موضح بها مسمى الوظيفة المهام التي تزاولها ويجب أن تكون معتمدة ومصدقة من إدارة شئون العاملين والموظفين أو إدارة المواد الشرية بجهة العمل. أرفاق سجل التأمينات الاجتماعية للخبرات الصادرة من القطاع الخاص. صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول. إحضار الوثائق الأصلية للاطلاع عليها والمطابقة مع المسجل في طلب التقديم.

تعرف على الوظائف التي تم الترشيح عليها

كانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية وهي كما يلي.

وظائف مساعد مبرمج تطبيقات.

وظائف باحث أستثمار مساعد.

وظائف مهندسين مدني.

وظائف باحث أخصائي مساعد.

وظائف مصممين جرافيك.

تنبيهات هامة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

في حالة أن وجد أي أختلاف في الوثائق العلمية عن المسجل في طلب التقديم، سوف يتم أستبعاد صاحب الطلب من قبل لجنة المقابلة، أو يتم أستبعاده من قبل اللجنة الفرعية قبل المقابلة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مقدم الطلب.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي مؤسسة حكومية، أنشأت عام 1980 ميلادي الموافق 1400 هجري، يقع مقرها الرئيسي في الرياض، تقدم برامج التدريب التقني والمهني للذكور والإناث وفقاً لمتطلبات سوق العمل، يصل عدد منشأة المؤسسة 260 منشأة منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وتقدم المؤسسة برامج مساندة مجتمعية مرنة.