نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط السفر من المملكة العربية السعودية إلى مصر والبحرين 2021 م في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط السفر من المملكة العربية السعودية إلى مصر والبحرين 2021 م ، يُعد غلق الطيران وعدم استقبال الكثير من رحلات الطيران من ضمن الجهود المبذولة من قِبل الحكومة السعودية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) لحماية المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها من الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة.

وفي صباح يوم الإثنين الموافق السابع عشر من شهر مايو 2021 م أعلنت الحكومة السعودية عن فتح الطيران السعودي، والموافقة من جانبها على سفر السعوديين إلى خارج المملكة العربية السعودية، وأيضًا الموافقة على استقبال الراغبين بدخول السعودية عبر فتح المنافذ البحرية الجوية والبرية، ولكن بعدة شروط وضعتها المملكة العربية السعودية.

ضوابط السفر خارج المملكة العربية السعودية 2021 م

حددت المملكة العربية السعودية عد شروط للسماح للمواطنين بالسفر خارج المملكة، ومن هذه الشروط ما يلي:

الحصول الكامل على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

مرور 14 يومّا على الحصول على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

مرور 6 أشهر على من تعافوا من فيروس كورونا كما نشر في تطبيق توكلنا.

وعند عودتهم يُطبق عليهم الحجر لمدة أسبوعًا وبعدها يتم عمل تحليل pcr للتأكد من خلوهم من الفيروس.

شروط السفر من المملكة العربية السعودية إلى مصر 2021 م

وضحت السفارة السعودية بجمهورية مصر العربية عدة شروط عقب رفع تعليق السفر بالسعودية، لابد من توافرها عند القدوم إلى مصر ومن هذه الشروط والضوابط مايلي:

لابد من دفع رسوم تأشيرة دخول بقيمة 25 دولار أمريكي.

أن يملك المواطن القادم من المملكة العربية السعودية فوق 8 سنوات تحليل pcr لم يمر عليه 72 ساعة من وقت بداية الرحلة، ويكون التحليل معتمد من قِبل وزارة الصحة السعودية.

عدم اعتماد الجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

ضوابط السفر من المملكة العربية السعودية إلى البحرين 2021 م

تم التصريح بأنه يُسمح للسفر من داخل المملكة العربية السعودية إلى البحرين لمن تجاوز سن الثامنة عشر وذلك وفقًا لعدة ضوابط وشروط تم الإعلان عنها حفاظًا على صحة وحياة المواطنين ومن هذه الشروط والضوابط مايلي:

أن يُسمح للسفر لمن تجاوز عمر 18 عامًا.

حصوله على لقاح فيروس كورونا كاملاً ولا يشمل المحصنين بجرعة واحدة.

تعافيه من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

استثناء السفر إلى دولة البحرين 2021 م

يستثنى من الشروط والضوابط السابقة ما يلي:

الدبلوماسيون ومرافقيهم.

مَنْ يحمل التأشيرة الدبلوماسية.

طواقم الملاحة الجوية.

طواقم السفن البحرية.

سائقو الشاحنات ومساعدتهم.

الذي له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

حيث صرح مصدر مسؤول بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للكل، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات، وضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات بشكل مستمر.