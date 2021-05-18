نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي تسجيل دخول منصة مدرستي الواجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أعدت رابط منصة مدرستي الخاص بالتعليم الرقمي عن بعد، وهذا الرابط متاح للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث تعتبر منصة مدرستي منظومة تعليمية شاملة تحتوي على كل ما يحتاج إليه الطالب خلال العام الدراسي، بالإضافة لذلك فإنها تشمل نظام ربط يربط كل العناصر في العملية التعليمية حيث من خلالها يتمكن الطالب من التواصل مع المعلم الخاص بكل مادة.

ونظرا للأهمية الكبيرة لمنصة مدرستي فسوف نتشارك معكم رابط منصة مدرستي، وطريقة تسجيل الدخول على المنصة للاستفادة من محتواها التعليمي، وطريقة الدخول على التطبيق للوصول إلى مدرستي كل هذا من خلال متابعة السطور القادمة.

رابط منصة مدرستي

منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم وامتناع الطلاب عن الذهاب إلى المدارس للحد من العدوي وانتشار الفيروس، قامت المملكة بوضع نظام إلكتروني للتعليم عن بعد حرصا منها على مصلحة الطالب حتى لا يخسر عامه الدراسي، ويتمثل هذا النظام التعليمي الجديد في منظومة التعليم الموحد ومنصة مدرستي وهي منظومة تعليمية متكاملة الأركان.

وفرت وزارة التعليم رابط يمكن الدخول عليه من خلال محركات البحث من الحاسوب، وكذلك من خلال تطبيق يمكن تحميله على الجوال وإليكم رابط منصة مدرستي ومنظومة التعليم الموحدة:

رابط الدخول على منصة مدرستي. الدخول على رابط منظومة التعليم الموحدة. لتحميل التطبيق ادخل رابط منظومة التعليم الموحدة المرفق بالأعلى وستجد في الصفحة الرئيسية أيقونة لتحميل التطبيق.

تسجيل دخول منصة مدرستي

قامت منصة مدرستي بوضع طريقتين مختلفتين لتسجيل الدخول إليها لكلا من الطلاب والمعلمين وطريقة لأولياء الأمور وهما عن طريق Microsoft Office أو نظام نور، وإليكم طريقة تسجيل دخول مدرستي للطلاب:

قم بالدخول على منصة مدرستي.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول واختر منها Microsoft Office.

اكتب رقم الجوال او البريد الإلكتروني الإيميل.

اضغط دخول.

خطوات الحصول على بيانات تسجيل دخول مدرستي عبر توكلنا

يتم الحصول على البيانات التي سوف تستخدمها لدخول مدرستي من خلال تطبيق توكلنا أو من قبل وزارة التعليم، ليتمكن ولي الأمر من إضافة الطلاب التابعين له على منصة مدرستي لابد من الحصول على تلك البيانات، وللحصول عليها اتبع الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا على الجوال.

ادخل على توكلنا واكتب رقم الهوية وكلمة المرور، ثم ادخل رمز التحقق الذي سيصلك على الجوال، ثم اضغط التالي.

من أسفل الصفحة اضغط على بيانات منصة مدرستي.

مباشرة سوف تظهر لك الصفحة التي تحتوي على البيانات التي يمكنك من خلالها الدخول على رابط مدرستي، وهذه البيانات لكلا من ولي الأمر والطلاب التابعين له، والبيانات عبارة عن كلمة المرور واسم المستخدم أو الإيميل.

يجب على ولي الأمر أن يحتفظ باسم المستخدم ثم اضغط على ارسال كلمة المرور، بمجرد الضغط ستصلك رسالة على الجوال بها كلمة المرور، وهكذا لكل المسجلين الظاهرين أمامك.

منصة مدرستي الواجبات

كما ذكرنا أن منصة مدرستي تحتوي على جميع المقررات الدراسية والأنشطة والواجبات المفروضة على الطالب لكل مرحلة، وعلى جميع الطلاب الدخول على رابط منصة مدرستي وحل الواجبات المقررة لكل أسبوع، ولمعرفة طريقة الدخول على منصة مدرستي الواجبات اتبع الخطوات التالية: